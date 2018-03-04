Мужественный и скромный: теплые воспоминания о Сергее Багапш

Своими воспоминаниями о Сергее Багапш поделились его коллеги, друзья и люди, которым довелось с ним пересекаться в работе и вне ее.

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Сергей Багапш был светлым человеком, а его колоссальный жизненный опыт и закалка помогали ему отстаивать интересы Абхазии, и он руководствовался ими всю свою жизнь, вспоминает Багапша в день, когда ему должно было исполниться 66 лет бывший премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая.

ВЛАДИМИР ПОПОВ Ашуба о Багапш: харизматичный политик с комсомольским задором

"Я всегда вспоминаю случай, связанный с известными всем событиями 2008 года. Обстановка была ведь очень накаленной тогда. Было оказано давление на Сергея Васильевича извне на предмет подписания некоего договора с Грузией, чтобы умиротворить потенциального агрессора. Багапшу удалось отстоять нашу позицию. Нужно было иметь большое мужество, чтобы вести себя таким образом", — сказал Лакербая.

Лакербая вспомнил, что проблемы, связанные с Кодорским ущельем, возникали не раз. Политик говорит, что одно время речь шла о вводе международных наблюдателей в Кодорское ущелье. По его словам, давление на Багапша оказывалось не только с грузинской и российской сторон, но и изнутри.

"Сергей довольно серьезно думал над этой проблемой, потому что у нас в правительстве были те, которые считали, что нужно это сделать. Для него это была серьезная дилемма. В итоге, он послушался тех, кто был категорически против ввода международных наблюдателей. Это были в том числе тогдашние члены Совбеза. Тогда так получилось, что кое-кто из оппозиции и из действующей власти совместно были против присутствия международных наблюдателей в Кодорском ущелье республики. Багапшем было принято важное решение — не вводить международных наблюдателей. Если бы они там стояли, то Кодорского ущелья нам не видать бы никогда", — вспоминает Лакербая.

© Sputnik. Михаил Фомичев Лекция президента Абхазии Сергея Багапша в МГИМО

Жить с верой в добро и людей – таков был жизненный принцип Сергея Багапш. Об этом говорят многие, кто общался с ним при жизни. Фраза на абхазском языке "Верю в добро и человечность" написана на баннере с фотографией второго президента Абхазии, установленном на одной из главных улиц Сухума. И так уж сложилось, что эта фраза стала эпитафией на надгробной плите Сергея Багапш в родовом селе Джгерда Очамчырского района.

"Сергей Багапш обладал какой-то особой харизмой, которая моментально располагала к себе. И внешне, и внутренне он был очень благородным человеком. Гордость брала, когда рядом с другими политиками он выглядел очень внушительно и солидно", — сказала журналист Абхазского телевидения Эсма Джикирба.

Сопровождая президента в рабочих поездках по районам республики, Эсма каждый раз удивлялась, что в каждой деревне, на любой встрече с людьми он лично знал двоих-троих.

"Всегда задавал им вопросы личного характера, и это было неподдельно, а искренне. И, конечно, люди отвечали ему взаимностью. Он любил общаться с простыми людьми. Не было дистанции президент — народ. Он был очень светлым и теплым человеком и мудрым политиком. И огромное ему спасибо за его вклад в признание независимости нашей страны", — отметила Эсма Джикирба.

Журналист Мадина Бганба познакомилась с Сергеем Багапш, будучи еще студенткой АГУ, когда она вела авторскую программу "Аспорт адунеи" ("Мир спорта" — ред.). Сергей Багапш, помимо государственных должностей, занимал еще и пост президента Федерации баскетбола Абхазии. И, по словам Мадины, многое делал не только для развития баскетбола, но и других видов спорта.

"Это было в начале 2000-х годов. Сергей Васильевич помог отремонтировать спортзал в Тамышской школе. На открытие зала пригласили нашу съемочную группу. Выступавшие искренне благодарили президента за то, что у школьников появилась возможность заниматься спортом в хороших условиях, — сказала Мадина Бганба. — Сергей Васильевич после завершения мероприятия подошел ко мне и попросил, чтобы я меньше дала в эфир слова благодарности в его адрес. Считаю, что это характеризует человека. Коллеги не дадут соврать, что мы редко сталкиваемся с таким явлением".

© Sputnik. Владимир Попов Сход абхазского народа в Сухуми

Журналисты говорят о том, что работать с Сергеем Багапш было комфортно.

"И во время его президентства приходилось много ездить с ним и по республике, и за ее пределами. Всегда было комфортно с ним работать. Он доверял журналистам, впрочем, как и всем", — заметила Мадина.

Инна Аджинджал работала в Управлении госпротокола при Сергее Багапш. Вспоминает, как пытались поздравить его с днем рождения. Несмотря на то, что весь аппарат главы государства благоговел пред ним, никоим образом не выказывали своего отношения.

"В силу своей природной скромности он смущался от повышенного внимания в этот день, потому свои чувства мы старались проявить как можно сдержаннее, — сказала Инна. — Нас, молодых сотрудников, имевших счастье работать рядом с ним, не покидало ощущение гордости. Это было сложное время, предшествовавшее признанию нашей государственности. Присутствуя на многих ответственных переговорах с представителями некоторых международных организаций, иностранными делегациями, я наблюдала за тем, как порой цинично они начинались. Однако его умение держать удар, выдержка, внутреннее благородство и внешнее обаяние не оставляли выбора. Тон менялся. Сергея Васильевича слушали и слышали. И, несмотря на установку, отдавали должное".

Сергей Багапш, помимо всего прочего, был человеком с большим чувством юмора, вспоминает сотрудник пресс-службы второго президента Алхас Чолокуа.

"Это было 1 апреля. Утром пришли на работу я и его помощница Инга Авидзба. Мы с ней посовещались и рискнули разыграть президента. Я скопировал информационную ленту одного из российских агентств и разместил придуманную очень правдоподобную информацию, связанную с Абхазией и особенно актуальную на тот период, — рассказывает Чолокуа. — Мы каждое утро заносили ему со свежей прессой и распечатку лент информационных агентств. Буквально через две минуты, стою в приемной и слышу, как он по громкой связи просит помощницу соединить его с одним из руководителей российского агентства. Он поверил в новость и хотел теперь позвонить и уточнить. Я Инге говорю, зайди и скажи, что мы разыграли. Он вызывает меня, думаю, сейчас мне достанется. Сергей Васильевич меня попросил пока никому не говорить о розыгрыше, я задался вопросом, почему он так настаивал? Как выяснилось, оказывается, он эту бумагу потом показывал руководителю Администрации президента и многим чиновникам из аппарата, на основе этой шутки разыграл других людей".

ВЛАДИМИР ПОПОВ 26 августа 2008 года - день, когда Россия признала независимость Абхазии. Сергей Багапш пришел на площадь Свободы в Сухуме, где тысячи граждан республики ликовали, узнав о признании.

Особенно Алхасу запомнился 2008 год, период, когда международный интерес к Абхазии был повышен, время, которое предшествовало признанию независимости и сразу после признания. По его словам, в этот период был большой интерес средств массовой информации к Абхазии не только российских, но и всего мира.

"Приезжали журналисты отовсюду — от Канады до Японии. Несмотря на занятость, Багапш всегда находил время для общения с журналистами, поскольку понимал, что в этот период информационная победа важна так же, как военная или политическая", — заметил собеседник.

Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. С 2005 по 2011 год – второй президент Республики Абхазия. 29 мая 2011 года скончался в возрасте 62 лет в Москве. Похоронен в селе Джгерда Очамчырского района.