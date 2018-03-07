Не слабые: женщин-военных на российской базе в Абхазии стало больше

Более 50 женщин проходят обучение по программе интенсивной общевойсковой подготовки с "курсом выживания", осваивая на практике самостоятельное выполнение боевых задач.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Численность женщин-военнослужащих в российской военной базе ЮВО в Абхазии за 2 года увеличена на 20 процентов. Об этом Sputnik сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

В подразделениях и отделах соединения Южного военного округа проходят военную службу по контракту более 50 представительниц прекрасного пола в звании рядовых, сержантов и прапорщиков. В их числе до десять младших офицеров – выпускников высших военных учебных заведений Минобороны России.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Чего хотят женщины: идея подарка на 8 Марта

"В большинстве своем женщины выполняют служебные обязанности в обеспечивающих подразделениях на различных должностях. Наиболее востребована данная категория военнослужащих в подразделениях связи, материально-технического обеспечения и медицинской службы", — отметил Астафьев.

По его словам, все женщины проходят обучение по программе интенсивной общевойсковой подготовки с так называемым "курсом выживания", в ходе которого осваивают на практике порядок автономного выполнения задач в составе мелких групп в отрыве от своего подразделения. Также девушки совершают 10-километровый марш-бросок со стрелковым оружием и в полной амуниции.

На весь период военной службы в соединении контрактники обеспечиваются оборудованными служебными квартирами или комнатами в общежитиях.

После трех лет службы они могут приобрести квартиру в собственность в любом регионе России по программе военной ипотеки.