Мифы о сне: чему не стоит верить на слово

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Четырнадцать мифов, связанных со сном развенчаны специалистами в статье, опубликованной изданием Business Insider, сообщает интернет канал "Вести. ru".
- Сова может переметнуться к жаворонкам© Fotolia/ Ozgur Coskun
Советы типа "вставайте в 4 утра и успеете гораздо больше" работают не для всех. Хронотип зависит от нескольких факторов, в том числе и от количества света и генетики. Способность некоторых людей перестраивать свой график, вставая как можно раньше, имеет пределы. А для части людей перестройка из совы в жаворонка или наоборот и вовсе практически невозможна.
- Выспаться менее чем за 7 часов
Абсолютному большинству взрослых людей необходимо спать по 7-9 часов, есть те, кому нужно больше, и те, кому нужно меньше. Чтобы понять, сколько часов вам необходимо, чтобы чувствовать себя бодро после сна, попробуйте в течение недели ложиться спать, когда устанете, и просыпаться без будильника.
Часто люди думают, что можно привыкнуть мало спать, и через несколько дней, в которые они спят по 5-6 часов, все становится хорошо, и недостаток сна никак на них не влияет. Влияет еще как! Когнитивные тесты показывают, что человек функционирует хуже из-за недосыпа, даже если сам этого не осознает.
- Усталость — единственное, чем грозит человеку недосып
Хороший сон имеет множество преимуществ, а плохой сон — столько же недостатков: проблемы с памятью, повышенный риск развития рака, депрессии, тревожности, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера. Весьма сомнительные удовольствия, согласитесь.
- Ничего опасного в храпе нет
Храп – это индикатор проблем со здоровьем, в частности, апноэ сна, которое может вести к гипоксии. Если окружающие жалуются, что вы храпите – обратитесь к врачу. Это поможет не только им, но и вам – храп на самом деле мешает спать всем, в том числе самому храпящему.
- Отоспаться в выходные
Вашего организму требуются режим и рутина для эффективного функционирования. Если за неделю он привыкает просыпаться рано – лучше поддерживать это и в выходные. "Съехавший" режим может повлиять на качество сна и в будние дни. Однако если у вас есть возможность поспать пару часов днем – воспользуйтесь ей, долгосрочных последствий у такого решения не будет, а вы будете чувствовать себя свежее.
- Снотворные в помощь
Не то чтобы очень. На самом деле, это не полноценный сон, как показывают исследования, это скорее забытье. Мозговые волны у людей, спящих после выпитого снотворного, отличаются от мозговых волн у тех, кто спит "нормально". В некоторых случаях снотворные могут даже нанести вред, например, памяти, а если человек отказывается от них – бессонница с большой вероятностью к нему вернется.
- Встать пораньше — сделать зарядку
Делать зарядку очень хорошо, но если вы собираетесь поспать на полчаса меньше только ради зарядки – не стоит. Фактически процесс тренировки – это процесс самотравмирования, тело становится сильнее только в процессе восстановления, поэтому отдых для него крайне важен. Если вы не проснулись, ваши мышцы тоже не готовы полноценно реагировать на тренировку.
- Ежегодно люди глотают несколько пауков во время сна
Кошмар арахнофобов, на самом деле, тоже миф. Пауки опасаются подходить к спящим людям – те ворочаются и производят массу звуков.
- Бессонница – это проблемы с засыпанием
Нет. Бессонница может проявляться различными способами. Это и проблемы с засыпанием, и подъемы по ночам, и даже если вы просто встали с утра и чувствуете себя разбитым – это тоже она.
- Проснулся ночью – оставайся в кровати
Это совершенно ни к чему. Если вам не удалось уснуть за 20 минут – можно встать, почитать книжку, налить себе чаю. Постарайтесь найти занятие, которое не вызовет у вас сильных эмоций, только не берите в руки гаджеты. Небольшое переключение поможет уснуть.
- Рюмка перед сном – это полезно
Польза алкоголя вообще сомнительна, а уж перед сном – тем более. Да, небольшая доза поможет уснуть, но будет ли это полноценный сон? Исследования говорят, что нет. Для хорошего сна, напротив, стоит отказаться от алкоголя за несколько часов до сна.
- Мелатонин помогает лучше спать
Увы. В основном пищевые добавки с мелатонином – это плацебо. Во-первых, истинное количество мелатонина в добавке может отличаться от заявленного. Во-вторых, если он и сокращает время засыпания – то на несколько минут, не больше.
- Телефон в ночном режим ничем не повредит
Блокировки синего света, к сожалению, недостаточно. Смартфон – это окно во внешний мир со всеми его эмоциями и увлекательными историями, которые так же мешают вам спать, как и лишний свет.
- Некоторые люди не видят снов
Нет. Есть люди, которые их не помнят – так вернее. Сны – это обработка эмоций и опыта, полученных днем. Эта обработка происходит в любом случае, и она крайне важна для сохранения душевного здоровья.