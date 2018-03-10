Мифы о сне: чему не стоит верить на слово

Пока не было найдено никаких направлений человеческой жизнедеятельности, на которые сон не влиял бы благотворно. Исследования постоянно ведутся, и сведения, которые получают специалисты, демонстрируют, что многое из того, что мы раньше знали о сне, на самом деле – мифы.

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Четырнадцать мифов, связанных со сном развенчаны специалистами в статье, опубликованной изданием Business Insider, сообщает интернет канал "Вести. ru".

Сова может переметнуться к жаворонкам © Fotolia/ Ozgur Coskun Выспался - жизнь прекрасна

Советы типа "вставайте в 4 утра и успеете гораздо больше" работают не для всех. Хронотип зависит от нескольких факторов, в том числе и от количества света и генетики. Способность некоторых людей перестраивать свой график, вставая как можно раньше, имеет пределы. А для части людей перестройка из совы в жаворонка или наоборот и вовсе практически невозможна.

Выспаться менее чем за 7 часов



Абсолютному большинству взрослых людей необходимо спать по 7-9 часов, есть те, кому нужно больше, и те, кому нужно меньше. Чтобы понять, сколько часов вам необходимо, чтобы чувствовать себя бодро после сна, попробуйте в течение недели ложиться спать, когда устанете, и просыпаться без будильника.

Часто люди думают, что можно привыкнуть мало спать, и через несколько дней, в которые они спят по 5-6 часов, все становится хорошо, и недостаток сна никак на них не влияет. Влияет еще как! Когнитивные тесты показывают, что человек функционирует хуже из-за недосыпа, даже если сам этого не осознает.

Усталость — единственное, чем грозит человеку недосып



Хороший сон имеет множество преимуществ, а плохой сон — столько же недостатков: проблемы с памятью, повышенный риск развития рака, депрессии, тревожности, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера. Весьма сомнительные удовольствия, согласитесь.

Ничего опасного в храпе нет



Храп – это индикатор проблем со здоровьем, в частности, апноэ сна, которое может вести к гипоксии. Если окружающие жалуются, что вы храпите – обратитесь к врачу. Это поможет не только им, но и вам – храп на самом деле мешает спать всем, в том числе самому храпящему.

Отоспаться в выходные



Вашего организму требуются режим и рутина для эффективного функционирования. Если за неделю он привыкает просыпаться рано – лучше поддерживать это и в выходные. "Съехавший" режим может повлиять на качество сна и в будние дни. Однако если у вас есть возможность поспать пару часов днем – воспользуйтесь ей, долгосрочных последствий у такого решения не будет, а вы будете чувствовать себя свежее.

Снотворные в помощь



Не то чтобы очень. На самом деле, это не полноценный сон, как показывают исследования, это скорее забытье. Мозговые волны у людей, спящих после выпитого снотворного, отличаются от мозговых волн у тех, кто спит "нормально". В некоторых случаях снотворные могут даже нанести вред, например, памяти, а если человек отказывается от них – бессонница с большой вероятностью к нему вернется.

Встать пораньше — сделать зарядку



Делать зарядку очень хорошо, но если вы собираетесь поспать на полчаса меньше только ради зарядки – не стоит. Фактически процесс тренировки – это процесс самотравмирования, тело становится сильнее только в процессе восстановления, поэтому отдых для него крайне важен. Если вы не проснулись, ваши мышцы тоже не готовы полноценно реагировать на тренировку.

Ежегодно люди глотают несколько пауков во время сна

Кошмар арахнофобов, на самом деле, тоже миф. Пауки опасаются подходить к спящим людям – те ворочаются и производят массу звуков.

Бессонница – это проблемы с засыпанием



Нет. Бессонница может проявляться различными способами. Это и проблемы с засыпанием, и подъемы по ночам, и даже если вы просто встали с утра и чувствуете себя разбитым – это тоже она.

Проснулся ночью – оставайся в кровати

Это совершенно ни к чему. Если вам не удалось уснуть за 20 минут – можно встать, почитать книжку, налить себе чаю. Постарайтесь найти занятие, которое не вызовет у вас сильных эмоций, только не берите в руки гаджеты. Небольшое переключение поможет уснуть.

Рюмка перед сном – это полезно



Польза алкоголя вообще сомнительна, а уж перед сном – тем более. Да, небольшая доза поможет уснуть, но будет ли это полноценный сон? Исследования говорят, что нет. Для хорошего сна, напротив, стоит отказаться от алкоголя за несколько часов до сна.

Мелатонин помогает лучше спать



Увы. В основном пищевые добавки с мелатонином – это плацебо. Во-первых, истинное количество мелатонина в добавке может отличаться от заявленного. Во-вторых, если он и сокращает время засыпания – то на несколько минут, не больше.

Телефон в ночном режим ничем не повредит



Блокировки синего света, к сожалению, недостаточно. Смартфон – это окно во внешний мир со всеми его эмоциями и увлекательными историями, которые так же мешают вам спать, как и лишний свет.

Некоторые люди не видят снов



Нет. Есть люди, которые их не помнят – так вернее. Сны – это обработка эмоций и опыта, полученных днем. Эта обработка происходит в любом случае, и она крайне важна для сохранения душевного здоровья.