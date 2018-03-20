Я расскажу тебе о счастье: размышляют великие

20 марта по всему миру отмечается Международный день счастья. Это праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы поддержать идею о том, что мечта о счастье является общей для всех жителей земного шара.
Роскомнадзор пригрозил блокировкой мессенджеру, если тот в течение 15 дней не предоставит ФСБ информацию для расшифровки сообщений пользователей.
Мировое первенство состоится в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Общественная кампания "Итабуп Аиааиразы" (абх. – "Спасибо за победу"), инициированная Благотворительной общественной организацией "Киараз", будет проходить семь месяцев и приурочена к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Почему 20 марта у древних народов ассоциировался с приходом весны, а предки осетин в этот день отмечали Новый год – в материале Sputnik.
Азербайджанская художница, страдающая ДЦП, чьи работы выставляются на республиканских и международных конкурсах, готовится к своей первой персональной выставке.
О том, какие уникальные находки сделали итальянские археологи, исследующие устье реки Раздан в Армении – в материале Sputnik.
В столице Казахстана на площадке строящегося жилого комплекса рухнул башенный кран, погиб рабочий. Власти озвучили основную версию случившегося.
Внешний долг Кыргызстана за год вырос на 337 миллионов долларов: какие страны давали в долг Бишкеку, и на что должны быть потрачены деньги?
В Беларуси возможно создание ведомства, отвечающего за цифровую экономику, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Латвийский политик объяснил, зачем Полиция безопасности присвоила журналисту Юрию Алексееву статус подозреваемого.
В Литве призвали МИД страны внести российского певца Филиппа Киркорова в "черный список". Чем артист не угодил местным политикам?
В исторической части Кишинева прогремел взрыв, погибли два человека. Полиции уже удалось установить причины произошедшего.
Между Узбекистаном и Таджикистаном начал действовать безвизовый режим: граждане двух стран могут совершать поездки сроком до 30 дней.
В Ташкенте начинается отбор студентов на бесплатное обучение в вузах России – учащимся из Узбекистана в этом году выделены 203 бюджетных места.
По мнению европарламентария, демонизация России на Западе и в Эстонии привела к прямо противоположному результату на выборах 18 марта.
Почему 20 марта у древних народов ассоциировался с приходом весны, а предки осетин в этот день отмечали Новый год – в материале Sputnik.
Азербайджанская художница, страдающая ДЦП, чьи работы выставляются на республиканских и международных конкурсах, готовится к своей первой персональной выставке.
О том, какие уникальные находки сделали итальянские археологи, исследующие устье реки Раздан в Армении – в материале Sputnik.