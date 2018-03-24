Спидкубинг: у подростков появилось новое увлечение

Современная молодежь взялась за игрушки из далеких девяностых. Теперь на смену небезопасным спиннерам пришел кубик Рубика, который становится все популярнее у школьников.

СУХУМ, 24 мар — Sputnik. Фраза "все новое — это хорошо забытое старое" отражается не только в моде, но и на увлечениях молодых людей. Популярный в 90-е годы прошлого века кубик Рубика вновь вызывает интерес у подростков. Они собирают головоломку, пытаясь установить личные рекорды, а также самостоятельно организуют соревнования по спидкубингу (собирание кубика Рубика на скорость).

© Sputnik / Томас Тхайцук Тремя пальцами: спиннеры с сухумского рынка

Ученицы 9-го класса Таллиннской гуманитарной гимназии Ольга Иванова и Элина Кясперова рассказали Sputnik Эстония о своем новом увлечении. Впервые кубики Рубика попали им в руки в декабре прошлого года в качестве новогоднего подарка на школьном празднике. Поначалу девочки скептически отнеслись к такому презенту, однако любопытство и азарт перевесили, и они решили попробовать его собрать.

"Первый раз я попыталась собрать этот кубик с помощью видеоурока в YouTube. У меня ушло около трех часов, сидела почти до полвторого ночи, но добилась результата", — поделилась Ольга.

Элина сказала, что ей понадобилось 40 минут, чтобы понять алгоритмы, а затем с помощью подсказки она смогла довольно быстро полностью собрать кубик Рубика. Сейчас у нее на сборку уходит всего одна минута. А личный рекорд Ольги – одна минута и две секунды.

Как признались девочки, кубик Рубика для них — это новое хобби и хороший способ чем-то себя занять в свободное время, а также он помогает им развить мышление и ловкость рук. Ольга добавила, что часто собирает головоломку в автобусе по дороге в школу или на тренировку. "Люди сначала пытаются понять, что это так шуршит, а потом с интересом наблюдают, пока я не соберу кубик до конца", — сказала она.

© Sputnik. Илона Устинова Ученицы 9 класса Элина Кясперова и Ольга Иванова (справа)

Если для Элины кубик Рубика стал очередным увлечением, то Ольга поставила перед собой задачу научиться собирать его меньше, чем за одну минуту. Они также отметили, что иногда встречают своих сверстников с такой игрушкой, как "йо-йо". Потерявшие свою популярность на долгие годы скрепленные между собой небольшие диски на веревочке, теперь вновь начинают вращаться в детских руках.

Соревнования по спидкубингу

Когда девочки узнали, что в их школе будет проходить соревнование по спидкубингу, они, посомневавшись, все же решили принять в нем участие.

В первом отборочном туре, который состоялся 23 марта в актовом зале школы, принимали участие ученики с 1-го по 10-й классы. Под зорким наблюдением секундантов, каждый участник собирал кубик Рубика на время пять раз и затем выводился средний результат. Чемпионом в этот день оказался ученик 1-го класса, чей результат составил всего 24 секунды. Впервые головоломка попала к нему в руки полгода назад, и за этот период он смог добиться результата, который ошеломил всех присутствующих.

Наилучшее время у Элины оказалось 54 секунды, у Ольги — одна минута и девять секунд.

© Sputnik. Илона Устинова Момент соревнований по собиранию кубика Рубика на скорость

В развитии детей важна поддержка

Руководитель по интересам Таллиннской гуманитарной гимназии Артур Шигаев рассказал Sputnik Эстония, что очень рад новому увлечению молодежи.

"Это же так здорово, когда у них глаза горят, им интересно чем-то заниматься. А кубик Рубика помогает развивать и мышление, и скорость реакции. Это ведь еще и математика", — отметил он.

По словам Артура Шигаева, идея устроить внутришкольное соревнование пришла ученику гимназической ступени, который готов был самостоятельно все организовать. А желающих испытать свои силы оказалось не мало.

"Мне нравятся те увлечения, которые проводятся не один раз и становятся школьной традицией, а мы помогаем воплощать такие идеи. Особенно, если они дают возможность расширить сферу интересов и приобщить учеников к спорту или творческой деятельности", — сказал Шигаев.

© Sputnik. Илона Устинова Артур Шигаев - руководитель по интересам Таллиннской гуманитарной гимназии

О пользе головоломок

Физиотерапевт Вероника Лаврентьева рассказала Sputnik Эстония, в чем заключается основная польза игрушек-головоломок. По ее словам, кубик Рубика в первую очередь помогает развивать мелкую моторику, а это очень важно.

"В коре головного мозга примерно 1/3 занимает проекция, которая отвечает за движение пальцев. Рядом находится речевая зона, которая развивается параллельно с моторикой. А координированные движения и мелкая моторика развиваются за счет того, что будут работать нервная, мышечная и зрительная системы", — пояснила врач.

Она также добавила, что такие игрушки, как кубик Рубика, помогают тренировать внимание и усидчивость, а разные виды головоломок не дадут скучать ни мозгу, ни мелкой моторике.

Интересные факты

* Кубик Рубика был изобретен венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком в качестве практического пособия по геометрии в 1974 году. Изначально механическая головоломка называлась "магический куб" и сохранила это название лишь в немецком, венгерском, португальском и китайском языках.

* В 1975 году головоломка была запатентована, а через два года вышла первая пробная партия. На данный момент права на эту головоломку принадлежат английской компании Seven Towns Ltd. Кубик Рубика считается одной из наиболее часто подделываемых игрушек в мире.

* Классический кубик Рубика, состоящий из 6 цветовых сторон и 9 элементов на каждой из них, имеет более 43 квинтиллионов (43 252 003 274 489 856 000) различных возможных конфигураций.

* Люди, которые участвуют в соревнованиях на самую быструю сборку кубика, называются спидкуберы. Любая комбинация кубика Рубика решается за 20 или меньше движений. Самому изобретателю понадобилось больше месяца, чтобы собрать собственную головоломку.

* Мировой рекорд по сборке кубика Рубика принадлежит американскому подростку Патрику Понсу, который собрал головоломку за 4,69 секунды.