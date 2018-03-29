Кемеровомыстобой: как Абхазия разделила боль с Кемерово

Акции в память о жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово прошли в городах и районах Абхазии.

Асмат Цвижба, Sputnik

Беда объединяет людей. Расстояние, национальность, пол, возраст – все отходит на второй план. Трагедия, произошедшая в Кемерово, не оставила равнодушными никого в Абхазии.

В городах республики прошли акции в память о жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня". В небо плавно поднимались белые воздушные шары, а люди шли и возлагали к стихийным мемориалам цветы и игрушки.

У Посольства России с 27 марта стали оставлять записки и зажигать свечи в знак скорби и поддержки родственников погибших.

Публикация от Sputnik Абхазия (@sputnik_abkhazia) 27 Мар 2018 в 8:34 PDT

Проходили траурные митинги.

Студенты Абхазского государственного университета присоединились к флешмобу в социальных сетях. "Кемерово, Абхазия с тобой" гласили надписи на табличках студентов.

Публикация от Отдых в Абхазии (@nash_sukhum) 27 Мар 2018 в 3:48 PDT

Юные футболисты клуба "Нарт" их тренеры и родители поддержали жителей Кемерово в тяжелый час.

Акции и митинги прошли в районах и городах Абхазии.

27 марта в Гудауте местные жители собрались у памятника жертвам Латской трагедии. Место было выбрано не случайно — события в Кемерово напомнили о Латской трагедии и боли, которую абхазский народ испытал 25 лет назад.

"Это единственное, что мы можем сделать для этих людей", — отметили участники акции.

© Sputnik Бадри Есиава Память жертв пожара в Кемерово почтили в Гудауте у памятника Латской трагедии

Площадь в Агудзере с утра была заполнена игрушками, шарами и цветами. Проезжающие машины останавливались, водители выходили из машин и присоединялись к собравшимся. Люди приходили и приносили записки со словами "Кемерово, мы с тобой".

Публикация от мама Сантаны и Салимы (@salomeya_salomeya) 28 Мар 2018 в 8:22 PDT

Отдел молодежи и спорта при администрации Очамчырского района организовал митинг памяти на площади Сергея Багапш. Школьники и их родители из горящих свечей выложили надпись "25.03.2018. Скорбим".

"Чужого горя не бывает", — прокомментировали организаторы акции.

На центральной площади Гагры жители и гости курорта тоже выложили из свечей слова в память о жертвах пожара. Ближе к вечеру участники акции отпустили в небо белые шары и помянули погибших минутой молчания.

Публикация от Ната (@natashvanba) 28 Мар 2018 в 9:15 PDT

Не остались в стороне и жители Пицунды. 28 марта у памятника героям Отечественной войны собрались жители города. Около двухсот людей объединила общая трагедия. Так же, как и в других городах, над небом Пицунды летали белые шары в знак памяти.

"Нам очень близка боль родственников, которые потеряли своих близких. В голове не укладывается, что в мирное время горят дети". – сказала представительница Пицундского отделения движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, среди них 41 ребенок, число пострадавших увеличилось до 79. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.