17:25 08 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Бутылка крепкого алкоголя и стакан на столе

Эксперты рассказали как сократить время похмелья

© Fotolia/ Ruslan Mitin
Общество
Получить короткую ссылку
8 0 0

Может ли это состояние похмелья продолжаться дольше одного дня? Ответ на интригующий вопрос знают эксперты.

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Обращаясь к вопросу "сколько длится похмелье", редакция Вести.Медецина нашла ответ в интервью врача неотложной помощи  New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center Алексиса Хэлперн (Alexis Halpern).

"У большинства людей основные симптомы похмелья заканчиваются в течение 24 часов, — говорит в интервью Refinery29 Алексис Хэлперн. — Однако иногда вам действительно может потребоваться больше одного дня, чтобы полностью восстановиться. То есть, вы можете чувствовать нетипичную сонливость и даже легкую тошноту и через два дня после вечеринки".

Хэлперн также считает, что похмелье и тяжесть протекания данного состояния чаще всего зависят от того, как долго вы спали. Сон полезен для преодоления синдрома интоксикации, так что даже если вам было ну очень весело, однако вы умудрились поспать 8-10 часов, вы будете чувствовать лучше. Однако, все индивидуально и если вам свойственно мучиться головными болями даже после пары бокалов вина, то боль все равно наступит, но менее выраженная.

Питейные заведения Москвы
© Sputnik. Алексей Куденко
Безопасная доза алкоголя: есть ли она

"И, конечно, всегда необходимо учитывать, сколько алкоголя вы выпили. Если вы пили слишком много, велик риск, что вы почувствуете себя нормально не через 24 часа, а через 48 часов. Вообще же похмелье, если мы говорим о максимуме, может длиться до 72 часов", — говорит доктор Хэлперн. 

Также существует фактор, о котором пьющие чаще забывают, чем берут на вооружение — скорость, с которой потребляется алкоголь, влияет как на степень опьянения, так и на степень похмелья.

"Наш организм расщепляет алкоголь с одинаковой скоростью. И если вы пьете быстро, он не будет делать это быстрее. Однако тем сильнее окажется опьянение, потому что организм не сможет адекватно метаболизировать поступающие в него дозы", — замечает эксперт. 

А как насчет типа напитка? Исследования показывают, что при потреблении темных напитков, таких как виски, коньяк и красное вино, в организм поступают конгенеры —ферменты, вырабатывающиеся при брожении и оказывающие интоксикационный эффект на организм.

Производство минеральной воды Ауадхара.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Минеральная вода "Ауадхара": целебный природный коктейль Абхазии

"Есть данные, что присутствие конгенеров может заставить вас почувствовать себя хуже. Но это, впрочем, повод для дискуссии", — отмечает Алексис Хэлперн. 

И еще один фактор- если накануне вы употребляли мало воды, то похмелье будет проходить тяжелее.

Врачи предупреждают, что затяжной похмельный синдром — история пусть не совсем типичная, но все же и не редкая. Однако если это произошло с вами впервые, а симптомы, кажется, не планируют исчезать или хотя бы уменьшаться, вам стоит обратиться за медицинской помощью. Просто потому, что это, возможно, не тяжелое похмелье, а самое настоящее алкогольное отравление, предупреждают эксперты.

Как алкоголь влияет на организм
© Sputnik
Как алкоголь влияет на организм

По теме

"Неправильная" водка: сочинская таможня изъяла алкоголь из Абхазии
С первого января в России выросли ставки акцизов на алкоголь
Рестораны и кафе в РФ с 1 января могут лишить права продавать алкоголь
Не вино, а продукт питания: в Молдавии вино перестало быть алкоголем
Эксперт: повышение акцизов на вино приведет к его подорожанию



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заместитель генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения Айман Искакова
    Поездки за здоровьем

    В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.

  • Жених и невеста на свадьбе. Архивное фото
    Дурной пример

    Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.

  • Молоко на сыроварне
    Не страшно

    Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.

  • Янис Юрканс
    "Мы достали Россию"

    Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.

  • Тбилиси, Грузия
    Как вас называть?

    Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).

  • Унионисты в центре Кишинева
    Судьба государства

    Верно ли, что граждане Молдовы готовы отказаться от независимости страны, а выборы-2018 станут репетицией референдума по объединению с Румынией?

  • Студенты МГЛУ на занятии, архивное фото
    Язык Хайяма

    Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.

  • Аждар Куртов
    Османское влияние

    Эксперт рассказал, какие политические интересы преследует Турция в Узбекистане, и как будут развиваться отношения двух стран.

  • Нарвский замок сохранил облик времен 14-16 веков
    Ты сюда не ходи…

    Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Абхазские паломники передают Благодатный огонь в Сухумский Кафедральный Собор
Благодатный огонь и куличи: Пасхальная литургия в Сухуме
Канадцы придумали яйца для успокоения
Яйца для медитации - изобретение канадских стартаперов
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia