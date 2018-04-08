Эксперты рассказали как сократить время похмелья

Может ли это состояние похмелья продолжаться дольше одного дня? Ответ на интригующий вопрос знают эксперты.

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Обращаясь к вопросу "сколько длится похмелье", редакция Вести.Медецина нашла ответ в интервью врача неотложной помощи New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center Алексиса Хэлперн (Alexis Halpern).

"У большинства людей основные симптомы похмелья заканчиваются в течение 24 часов, — говорит в интервью Refinery29 Алексис Хэлперн. — Однако иногда вам действительно может потребоваться больше одного дня, чтобы полностью восстановиться. То есть, вы можете чувствовать нетипичную сонливость и даже легкую тошноту и через два дня после вечеринки".

Хэлперн также считает, что похмелье и тяжесть протекания данного состояния чаще всего зависят от того, как долго вы спали. Сон полезен для преодоления синдрома интоксикации, так что даже если вам было ну очень весело, однако вы умудрились поспать 8-10 часов, вы будете чувствовать лучше. Однако, все индивидуально и если вам свойственно мучиться головными болями даже после пары бокалов вина, то боль все равно наступит, но менее выраженная.

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"И, конечно, всегда необходимо учитывать, сколько алкоголя вы выпили. Если вы пили слишком много, велик риск, что вы почувствуете себя нормально не через 24 часа, а через 48 часов. Вообще же похмелье, если мы говорим о максимуме, может длиться до 72 часов", — говорит доктор Хэлперн.

Также существует фактор, о котором пьющие чаще забывают, чем берут на вооружение — скорость, с которой потребляется алкоголь, влияет как на степень опьянения, так и на степень похмелья.

"Наш организм расщепляет алкоголь с одинаковой скоростью. И если вы пьете быстро, он не будет делать это быстрее. Однако тем сильнее окажется опьянение, потому что организм не сможет адекватно метаболизировать поступающие в него дозы", — замечает эксперт.

А как насчет типа напитка? Исследования показывают, что при потреблении темных напитков, таких как виски, коньяк и красное вино, в организм поступают конгенеры —ферменты, вырабатывающиеся при брожении и оказывающие интоксикационный эффект на организм.

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"Есть данные, что присутствие конгенеров может заставить вас почувствовать себя хуже. Но это, впрочем, повод для дискуссии", — отмечает Алексис Хэлперн.

И еще один фактор- если накануне вы употребляли мало воды, то похмелье будет проходить тяжелее.

Врачи предупреждают, что затяжной похмельный синдром — история пусть не совсем типичная, но все же и не редкая. Однако если это произошло с вами впервые, а симптомы, кажется, не планируют исчезать или хотя бы уменьшаться, вам стоит обратиться за медицинской помощью. Просто потому, что это, возможно, не тяжелое похмелье, а самое настоящее алкогольное отравление, предупреждают эксперты.