Цукерберг заявил о запуске функции онлайн знакомств в Facebook

Новая функция будет предлагать пользователям кандидатов не из числа их друзей. Пользователи соцсети смогут создать специальную анкету, которая не будет доступна для просмотра друзьям.

СУХУМ, 2 мая — Sputnik. Facebook запускает новую функцию, которая позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для романтического свидания, заявил глава корпорации Марк Цукерберг, выступая на ежегодной конференции разработчиков F8. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

"Эта функция поможет построить настоящие, долгосрочные отношения, а не просто интрижку", — цитирует телеканал CNBC Цукерберга.

Как поясняет телеканал, новая функция будет предлагать пользователям кандидатов не из числа их друзей. Пользователи соцсети смогут создать специальную анкету, которая не будет доступна для просмотра друзьям.

Телеканал отмечает, что на фоне заявления Цукерберга акции компаний онлайн-знакомств Match и IAC обрушились на 20% и 10% соответственно.