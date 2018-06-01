Добро, не отходя от кассы: как корреспондент Sputnik роль продавца примерял

О том, как прошла благотворительная акция КБФ "Ашана" и партнеров в Сухуме, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

1 июня в Сухуме не просто День защиты детей, но и благотворительности. Уже второй год КБФ "Ашана" вместе с партнером-сетью "Абургер" проводит акцию "Добрый картофель". Половина денег, вырученных в этот день от продажи картофеля, уходит на лечение тяжелобольных детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция благотворительного фонда "Ашана" - "Картофель добра"

Сегодня продавали картофель знаменитости Абхазии, политики, актеры и журналисты. Корреспондент Sputnik так же, как и многие коллеги, надела зеленую спецфутболку и встала за свободную кассу. Но отложить диктофон и блокнот в сторону вовсе не удалось. Одновременно пришлось учиться принимать заказы и брать интервью. Задача не из легких. Но сотрудники ресторана не отходят ни на шаг, любезно помогают ориентироваться.

"Вам повезло еще. Вот до вас была смена, которая действительно запарилась. Было много народу, нужно было быстро обслужить всех без определенных навыков", – говорит мой "учитель" Лана.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция благотворительного фонда "Ашана" - "Картофель добра"

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция благотворительного фонда "Ашана" - "Картофель добра"

Акция стартовала в 13.00, но ближе к 16 часам людей уже стало намного меньше. В основном зал заполнен детьми, которых развлекают два аниматора. Это тоже часть благотворительной акции.

Спустя десять минут через толпы детей пробиваются первые два клиента.

— Свободная касса! – выкрикиваем одновременно четыре журналиста.

Но удача поворачивается лицом ко мне. Подходит туристка Ирина вместе с дочерью. Про акцию "Добрый картофель" она узнала случайно, когда проходила мимо заведения.

— Мне, пожалуйста, две средние картошки фри, куриный попкорн и мохито, – заказывает она.

Сориентироваться быстро не удается. Из-за страха сделать что-то не так забываю все наставления "учителя". На подмогу идет сотрудник "Абургера". Показывает, на что нажимать на экране и как пробить чек, который выдаем вместе с магнитиком — "визиткой" Абхазии — и номерком. По нему в конце акции можно участвовать в беспроигрышной лотерее. Удивленная туристка решает заказать еще картофеля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция благотворительного фонда "Ашана" - "Картофель добра"

— Просто я не знала, что разыгрывается лотерея, закажу еще, чтобы получить еще один магнитик, – объясняет она.

Совместными усилиями обслуживаем первого клиента. Действительно, работа за кассой – нелегкое дело. С последующими клиентами уже справляюсь сама.

В свободное время удается поговорить с коллегой Анной Гуния. Она участвует в акции с сыном Луманом.

"Я не ожидала, что будет столько людей. В первой половине акции было очень много людей. В последнее время жители Абхазии стали чаще участвовать в благотворительности. И это радует", – призналась она.

За полчаса работы корреспонденту Sputnik удается обслужить троих посетителей и выручить 600 рублей, из них 300 пойдут на лечение подопечных "Ашана". Немного, но, как говорится, с миру по нитке.

Акция благотворительного фонда "Ашана" - "Картофель добра"

"Акция сегодня прошла очень активно. Она началась в ресторане "Абургер" на проспекте Леона в 13.00. Затем с 15 часов продолжилась в сети ресторана, расположенном по улице Эшба. Здесь до 17.00 шла акция, также была детская праздничная программа. Все вырученные деньги пойдут на лечение подопечной фонда Марии Коротич, которая страдает пороком сердца", – резюмировала исполняющая обязанности директора фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция благотворительного фонда "Ашана" - "Картофель добра"

Партнеры фонда "Ашана" уже второй раз проводят благотворительную акцию "Праздник детства" ко Дню защиты детей. В этот день картофель продают известные люди республики, общественные деятели, представители государственных структур, медийные личности, популярные певцы и артисты.