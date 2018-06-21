Компьютерную игроманию могут признать болезнью

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения обнародовала новую Международную классификацию болезней (МКБ-11), которая должна быть утверждена на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года, в ней, в частности, игромания признана психическим расстройством.

"Официальное признание игромании заболеванием даст толчок к исследованиям в этой области медицины, которые в свою очередь дадут медикам инструменты для ее диагностирования и лечения. А пока специалисты советуют взрослым проводить поменьше времени в соцсетях и следить за тем, сколько времени их дети проводят за компьютером, чтобы потом не лечиться от зависимости", — сказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, которого цитирует РИА Новости.

Он также пояснил, что в действующей редакции российского "справочника" этого заболевания нет и быть не могло, так как она была принята в 1990 году, еще до появления компьютерных игр и повального увлечения интернетом и соцсетями.

"А сейчас я согласен с экспертами ВОЗ, проблема распространения игромании всерьез угрожает человечеству. Игромания — это цепная реакция, постепенно захватывающая все стороны жизни человека. Люди испытывают эйфорию и улучшение настроения сразу после погружения в виртуальный мир. Человек перестает контролировать время, проводимое за своим компьютером. Ему даже жалко тратить время на отдых, на сон. Чтобы не спать, игроманы пьют в больших количествах кофеин. У заядлых игроков можно наблюдать изменение рациона питания, им жаль тратить время на приготовление пищи", — подытожил депутат.