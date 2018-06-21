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Девушка занимается йогой на закате

Пять интересных фактов о йоге

© Fotolia / Yurok Aleksandrovich
Общество
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Международный день йоги отмечается ежегодно 21 июня.

Популярность йоги растет с каждым днем, погрузиться в изучение популярной индийской философии жизни стремится все большее количество людей: в основном йогой занимаются женщины.

Йога помогает не только поддерживать хорошую физическую форму, но и избавиться от различных недугов, справиться со стрессом и даже добиться успехов.

Многие известные личности являются почитателями этой практики: Мадонна, Виктория Бекхэм, Роберт Дауни-младший, Джулия Робертс и другие селебрити достигают гармонии именно с помощью йоги.

В Международный день йоги Sputnik Беларусь предлагает познакомиться с некоторыми интересными фактами об этой части индийской культуры.




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