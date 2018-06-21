Цой жив: откровенные цитаты рок-легенды

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. В странах бывшего СССР (и не только) поклонники творчества рок-певца, лидера группы "Кино" Виктора Цоя отмечают его день рождения. Песни группы "Кино" остаются актуальными и по сей день: переиздаются альбомы, пользователи скачивают композиции.

Фраза "Цой жив" давно стала крылатой. До сих пор популярны фильмы "Игла" и "Асса", в которых снимался Цой. О самом Цое снято более десятка документальных фильмов. Проведено несколько расследований обстоятельств его гибели, где озвучен ряд версий, включая и убийство. Блистательную карьеру певца прервало ДТП, в результате которого певец погиб. Инцидент произошел 15 августа 1990 года, когда Цой уснул за рулем и врезался на своем автомобиле в автобус "Икарус" недалеко от столицы Латвии.

© Sputnik . Галина Кмит Звезда по имени Цой: почему музыканта любят в Абхазии

При жизни Цой не особо любил давать интервью. Его раздражали одни и те же вопросы, которые задавали журналисты. Тем не менее, если перед ним оказывался интересный собеседник, музыкант раскрывался: ответы Виктор были необычными и интересными.

Журналисты Sputnik Молдова вспомнили цитаты из различных интервью лидера группы "Кино":

Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. На то они и люди. Я утверждаю, что добро всегда побеждает зло, а терпение сильнее самурайского меча. Кино должно рассказывать истории. Мы с юмором относимся к популярности. Это вещь случайная. За честность нам прощают все. Я считаю, что человек живёт на планете, а не в государстве. Политика — не сфера деятельности рок-музыканта. Музыка вообще ничего никому не должна. Сейчас слушатель уже не идет на обычную рок-группу. Он идет на Личность, а таких всегда мало. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть. Я пожелал бы поклонникам не делать из нас кумиров, и пусть относятся к нам, как к нормальным людям. И еще — не принимать наши песни, как истину в последней инстанции. Это всего-навсего песни, написанные на тексты одного человека, который может ошибаться.

© Sputnik . Галина Кмит Виктор Цой

В ноябре музыкант, участник первого состава группы "Кино" (которая тогда называлась "Гарин и Гиперболоиды") Алексей Рыбин и режиссер Сергей Снежкин приступят к съемкам фильма о Викторе Цое. Это будет первая картина, в основу которой лягут реальные факты и истории из жизни музыканта. Главную роль в фильме сыграет музыкант и актер из Санкт-Петербурга Данис Бухараев. Как считают авторы проекта, помимо портретного сходства он обладает и похожим голосом. В фильме будет рассказано про становление рок-легенды, про людей, которые на него повлияли.