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Мужчина ест вилкой и ножом яблоко

Рецепт идеального завтрака от Sputnik

© Fotolia / Giulio_Fornasar
Общество
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Идеальный завтрак – это сбалансированная и здоровая пища, насыщенная необходимым количеством питательных веществ - белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, вода, клетчатка - для хорошего функционирования организма и всех его систем

Каким должен быть идеальный и вкусный завтрак для здоровой жизни, читайте в материале Sputnik Молдова

В первую очередь стоит отметить крайнюю полезность (и даже необходимость) в том, чтобы находить время для завтрака, так как ночью во время сна организм не получает полезных веществ, но восстановительные процессы в нём происходят, затрачивая часть накопленной за день энергии и питательных веществ, а также происходит выработка гормонов (в том числе гормона роста) в глубокой фазе сна. Ввиду всего этого мы и просыпаемся с лёгким чувством голода (варьируется от затраченной энергии, съеденного количества еды в течении суток, стрессов и прочих факторов).

Таблетки в банках
© Fotolia / Viperfzk
Диетолог: беспорядочное употребление витаминов приносит вред

Первым делом, проснувшись и очистив ротовую полость от микробов и бактерий, нужно выпить один, два стакана простой воды (желательно очищенной), чтобы включить кишечник и омыть стенки желудка, таким образом усиливая естественную потребность в завтраке. Чем раньше вы позавтракаете после пробуждения, тем лучше, ведь съеденная еда поступает в желудочно-кишечный тракт, и тем быстрее человек получает питательные вещества. Питательные вещества, полученные за завтраком, всасываются в кровь приблизительно в обеденное время.

Доказано, что люди, которые полноценно завтракают, в течение дня испытывают меньше соблазна перекусить жирной и нездоровой пищей, а вечером могут без труда ограничиться легким ужином. В противоположном случае, если завтрак пропускается, человек обычно пополняет запасы энергии во время плотного ужина. Ночью же, во время сна, работа органов желудочно-кишечного тракта замедленна, пища не усваивается в полной мере, что негативно отражается на здоровье и как следствие вы просыпаетесь без явного чувства голода и можете пропустить завтрак. Такой вот замкнутый круг, и что бы не допускать этого нужно следовать нескольким важным правилам, питаться регулярно примерно в одно и то же время, обязательно завтракать сбалансировано и пить достаточное количество воды в течении дня.

Режим питания, включающий полезный полноценный завтрак, позволяет контролировать вес тела, общее состояние организма, снижает риск заболеваний сахарным диабетом, образований опухолей и проблем со стороны сердечно-сосудистой системы.

Что и сколько необходимо съедать за завтраком?   

Аэлита Шакая
© Sputnik
Диетолог Шакая: питаться полезно и вкусно возможно
Оптимальными продуктами для завтрака являются фрукты (быстрая энергия для насыщения мозга глюкозой), овощи (клетчатка для лучшей усвояемости белковой пищи), цельнозерновые каши (сложные углеводы, постепенно насыщающие организм необходимой энергией), молочные продукты (насыщенные как белком, так полезными жирами, углеводами и минералами), яйца (быстроусвояемый белок и насыщенный жир) и нежирные сорта мяса (богатые белком). Эти продукты содержат в достаточном количестве необходимые для нормального функционирования организма витамины, минералы, углеводы, клетчатку, белок и жир.

Быстрые углеводы являются источником глюкозы, которая активизирует процессы мозга, а потому просто необходима работникам умственного труда, студентам и ученикам школ. Им, для того, чтобы после завтрака не тянуло в сон, желательно ограничить потребление белковых продуктов. А вот людям, которые заняты физическим трудом, белковая пища за завтраком, наоборот, придаст больше силы и энергии. Молоко, яйца, мясо – обязательные продукты в их рационе. Клетчатка, которой богаты цельно зерновые каши и хлеб, бобовые продукты, придает чувство сытости на длительный период времени, а потому ее содержание рекомендовано в каждом завтраке всем. 

Пример идеального завтрака для работника умственного труда:
— 1 – 2 стакана простой очищенной воды перед завтраком.
— порция овсянки со свежими фруктами (банан и яблоко).
— бутерброд с маслом и сыром.
— 1 яйцо всмятку.

Что мы имеем? Сложные углеводы, которые постепенно насытят организм энергией до обеда, быстрые углеводы как пища для стимуляции мозга и улучшающие настроение, клетчатка для усвоения пищи, полноценный белок с полным аминокислотным составом и быстроусвояемый, полезные насыщенные жиры для гормональной системы, кожи, ногтей, волос.

Завтракайте правильно, живите здоровыми и счастливыми!




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