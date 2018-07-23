Смерч над Черным морем: уникальные кадры пользователей соцсетей

На минувшей неделе над Черным морем пронеслись водяные смерчи. Очевидцы засняли природное явление на смартфоны и опубликовали в соцсетях. Sputnik сделал подборку самых ярких кадров.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Архипо-Осиповка. 10 утра. Вот так вот начинается смерч. Люди спешно покидают пляж", – так над Черным морем начиналось буйство стихии, которое попало в объектив одного из очевидцев.

19 и 20 июля в поселке Архипо-Осиповка сотни отдыхающих стали свидетелями смерча над Черным морем. Спасатели экстренно стали эвакуировать людей с пляжа, но многие не спешили спасаться. Снимали природное явление на смартфоны и затем выкладывали в соцсети.

Публикация от Pavel Demyanenko (@demyanenko.pavel) 21 Июл 2018 в 6:46 PDT

Пользователь Instagram с ником Победа опубликовала видео, на котором люди в купальниках стоят на пляже и созерцают буйство стихии.

Турист Никита Огневой объяснил причину спокойствия людей. По его словам, хороший отдых не испортит даже страшный смерч.

"Красиво, но страшно. Это было нечто, такого я не видела никогда да и еще так близко", – прокомментировала пользователь Soap_fantasy, которая запечатлела смерч на очень близком расстоянии.

Алексей Солнышков выложил в Instagram фотографий из Геленджика и Архипо-Осиповки. На них ужасающе черные тучи и огромная воронка, которая тянется от моря к небесам.

Смерч над Черным морем наблюдали и жители Новороссийска. Ошеломленная Татьяна Остроумова выложила фото с подписью:

"Смерч в Новороссийске. Я вот раньше знала, что это опасное природное явление, но не думала что в нашей стране оно может быть очень сильным".