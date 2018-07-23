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Смерч

Смерч над Черным морем: уникальные кадры пользователей соцсетей

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Общество
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На минувшей неделе над Черным морем пронеслись водяные смерчи. Очевидцы засняли природное явление на смартфоны и опубликовали в соцсетях. Sputnik сделал подборку самых ярких кадров.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Архипо-Осиповка. 10 утра. Вот так вот начинается смерч. Люди спешно покидают пляж", – так над Черным морем начиналось буйство стихии, которое попало в объектив одного из очевидцев.

19 и 20 июля в поселке Архипо-Осиповка сотни отдыхающих стали свидетелями смерча над Черным морем. Спасатели экстренно стали эвакуировать людей с пляжа, но многие не спешили спасаться. Снимали природное явление на смартфоны и затем выкладывали в соцсети.

Пользователь Instagram с ником Победа опубликовала видео, на котором люди в купальниках стоят на пляже и созерцают буйство стихии.

Турист Никита Огневой объяснил причину спокойствия людей. По его словам, хороший отдых не испортит даже страшный смерч.

"Красиво, но страшно. Это было нечто, такого я не видела никогда да и еще так близко", – прокомментировала пользователь Soap_fantasy, которая запечатлела смерч на очень близком расстоянии.

Алексей Солнышков выложил в Instagram фотографий из Геленджика и Архипо-Осиповки. На них  ужасающе черные тучи и огромная воронка, которая тянется от моря к небесам.

1,2,3 и 4 фото: Смерч у входа в Геленджикскую бухту 19 июля 2018г. 5 фото: Смерч в Архипо-Осиповке 20 июля 2018г. 6 фото: Грозовой фронт над Геленджиком в ночь с 19 на 20 июля 2018г. #стихия #смерч #торнадо #геленджик2018 #геленджик #геленджикская_бухта #геленджикскаябухта #геленджикскаянабережная #архипка #архипоосиповка #19июля2018 #летняягроза #лето2018 #лето #июль2018 #20июля2018 #грозоваятучища #грозовойфронт #грозоваятуча

Публикация от Алексей Солнышков (@comedyalex) 22 Июл 2018 в 2:43 PDT

Смерч над Черным морем наблюдали и жители Новороссийска. Ошеломленная Татьяна Остроумова выложила фото с подписью:
"Смерч в Новороссийске. Я вот раньше знала, что это опасное природное явление, но не думала что в нашей стране оно может быть очень сильным".

Смерч 🌪 в Новороссийске. Я вот раньше знала, что это опасное природное явление, но не думала что в нашей стране оно может быть очень сильным… До нашего приезда, был смерч в горах над Лермонтово — разнёс лес 🌳 и все обломки деревьев вынесла горная речка в море 🌊 — море прибило все это на берег — пляж 🏖 был из досок, их было очень много 🙌🏼 потом все это очищали трактором и вывозили КАМАЗами #явлениеприроды #смерч

Публикация от Татьяна Остроумова (@ostroumova_t) 21 Июл 2018 в 7:51 PDT




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