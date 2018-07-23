Жить по-королевски: как должны одеваться члены королевской семьи

По правилам королевского этикета, герцоги могут носить джинсы только в исключительных случаях, например, когда они выгуливают собак.

СУХУМ, 23 июля — Sputnik. Эксперты этикета рассказали, как должны одеваться члены королевской семьи. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на издание The Sun.

© REUTERS / Niall Carson/Pool Скандал в королевской семье: Меган Маркл нарушила этикет

Принц Джордж, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, всегда должен носить шорты на публике, потому что считается, что в длинных брюках ходят дети из среднего класса и провинциалы.

"Герцогиня Кембриджская должна думать не только о своем наряде, но и о нарядах своих детей. Одевая их, она обязана учитывать баланс между королевским и пролетарским стилем", — поделился специалист по этикету Уильям Хенсон.

Также эксперт объяснил, почему королева Елизавета почти всегда ходит в перчатках. По его словам, перчатки предотвращают передачу микробов, ведь в течение дня королева общается со многими людьми, и ей часто пожимают руку.

Вдобавок другой эксперт Грант Харрольд объяснил, почему Кейт Миддлтон надевает тиару на официальные мероприятия.

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"По традиции, тиара на голове — это признак статичности и знак того, что девушка уже замужем и не ищет себе спутника. Для мужчин это было очевидным сигналом, что не нужно знакомиться с девушкой", — пояснил Харрольд.

В мае сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали провинциалом за то, что он появился на королевской свадьбе в брюках. Четырехлетний Джордж пришел на свадьбу принца Уильяма и Меган Маркл в миниатюрной копии униформы вооруженных сил Великобритании Blues and Royals, в которую также были одеты его отец Уильям и дядя Гарри. Эксперты заявили, что выбор такого костюма для ребенка вполне объясним, однако эта одежда слишком "взрослая" и "подавляет детскую невинность".