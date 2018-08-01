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Облысевший мужчина

Ученые нашли способ остановить облысение

CC0 / kaicho20 / лысый
Общество
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Регулярное потребление соединения D-PDMP улучшает состояние кожи и уменьшает содержание веществ, запускающих воспалительные реакции.

СУХУМ, 1 авг — Sputnik. Ученые Университета Джонса Хопкинса установили, что синтетическое соединение D-PDMP останавливает выпадение волос, их обесцвечивание и воспаление кожи, сообщает Lenta.ru.

Данный препарат останавливает синтез жиров гликосфинголипидов (GSL), которые участвуют в запуске воспалительных процессов, сообщается на EurekAlert!.

Клетки
CC0
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В ходе эксперимента одна группа грызунов с 12-недельного возраста питалась кормом, богатым жирами и холестерином, а вторая — обычной пищей. Впоследствии у особей первой группы начали со временем проявляться признаки старения кожи, в том числе выпадение шерсти и возникновение воспаления.

Между тем животным 20-недельного возраста давали различные дозы D-PDMP в виде капсул или раствора. Выяснилось, что 1-10 миллиграммов препарата на килограмм массы тела в течение 16 недель значительно улучшают состояние кожи. Наряду с этим в клетках уменьшалось содержание гликосфинголипида лактозилцерамида, который выступает активатором воспалительных процессов.

На данный момент исследование проведено лишь на грызунах, однако, по мнению ученых, в случае с человеком результаты будут аналогичными. В дальнейших исследованиях они намерены проверить это свое предположение.




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