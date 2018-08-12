Составлен рейтинг самых влиятельных женщин в мировой истории

СУХУМ, 12 авг — Sputnik. Журнал BBC History Magazine представил своим читателям рейтинг самых известных женщин, которые вписали свое имя в историю, сообщает Life.ru.

© AFP 2018 / Anthony Harvey Рейтинг самых влиятельных людей в Интернете по версии Time 10

Список был составлен на основе мнений экспертов в десяти различных областях человеческой деятельности. Первое место в рейтинге заняла дважды обладательница Нобелевской премии, ученая-экспериментатор в области физики и химии Мария Склодовская-Кюри (1867–1934).

"Она была первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии по физике, первой женщиной, ставшей профессором Парижского университета, и первым человеком — именно человеком, а не только женщиной! — завоевавшим вторую Нобелевскую премию", — заявила президент Британского общества истории науки Патрисия Фара

Второе место с списке заняла американская правозащитница Роза Паркс (1913–2005). Она была признана Конгрессом США "матерью современного движения за гражданские права". Третьей в рейтинге стала лидер британского движения суфражисток Эммелин Панкхерст (1858–1928), четвертой — британский математик и писатель Ада Лавлейс (1815–1852), пятой — британский биофизик и рентгенограф Розалинд Франклин (1920–1958), шестой — премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер (1925–2013).