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Писатель Эдуард Успенский

Скончался легендарный писатель Эдуард Успенский

© Sputnik . Кирилл Каллиников
Общество
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Популярный писатель в последние годы страдал от онкологического заболевания.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Известный писатель Эдуард Успенский скончался вечером 14 августа в Москве на 81-м году жизни, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что писатель умер у себя дома в Новой Москве.

В течение последних лет Успенский страдал от тяжелого заболевания. В начале августа вернулся после лечения из Германии, однако его состояние резко ухудшилось. Медики предложили ему отправиться в одну из московских больниц, но писатель отказался и последние две недели уже не вставал с постели.

Успенский – всеми любимый детский писатель, сценарист, автор легендарных произведений о Чебурашке, приключениях в Простоквашино. Он был одним из создателей передач "Спокойной ночи, малыши!" и "АБВГДейка".



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