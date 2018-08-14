Скончался легендарный писатель Эдуард Успенский

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Известный писатель Эдуард Успенский скончался вечером 14 августа в Москве на 81-м году жизни, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что писатель умер у себя дома в Новой Москве.

В течение последних лет Успенский страдал от тяжелого заболевания. В начале августа вернулся после лечения из Германии, однако его состояние резко ухудшилось. Медики предложили ему отправиться в одну из московских больниц, но писатель отказался и последние две недели уже не вставал с постели.

Успенский – всеми любимый детский писатель, сценарист, автор легендарных произведений о Чебурашке, приключениях в Простоквашино. Он был одним из создателей передач "Спокойной ночи, малыши!" и "АБВГДейка".