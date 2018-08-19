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Плавучая Сауна финского изобретателя Яанне Кяпулехто

Финский изобретатель доберется из Хельсинки в Таллинн на на плавучей сауне

© Фото : Кадр из видео Janne Käpylehto
Общество
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Сауна для финнов — это все. В ней они и парятся, и лечатся, и отдыхают. А финский изобретатель и бывший инженер NASA Янне Кяпюлехто доказал, что сауна может стать еще и транспортным средством.

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. Финский "кулибин" Янне Кяпюлехто сконструировал плавучую сауну, которая получает энергию от солнечных батарей, и собирается пересечь на ней Финский залив, сообщает  Sputnik Эстония со ссылкой на "Европульс".

Сауна установлена на платформе, с которой можно прыгать в воду, чтобы поплавать в заливе. Еще на платформе есть зонтик от солнца, а на крыше самой сауны — наблюдательный пункт. Необычное плавсредство дополняют солнечные батареи, от которых питается мотор и электропечь, нагревающая сауну. Они же дают дополнительную тень на платформе.

В путешествие по Финскому заливу Янне берет запасной мотор, спасательную надувную лодку, оборудование для связи и знакомого штурмана. Путешественники уже подсчитали, что 80 километров, которые отделяют Хельсинки от Таллинна, они спокойно преодолеют за девять часов. Это время они собираются посвятить сауне, купанию и разговорам.

Плавучая сауна не слишком устойчивая и маневренная, поэтому в путь Янне отправится только тогда, когда погода по прогнозу синоптиков в течение трех дней будет безветренной. В противном случае сауна может перевернуться или сбиться с курса. В первый день путешественники планируют плыть от Хельсинки до Таллина, второй день они хотят провести в эстонской столице, а на третий — отправиться домой в Финляндию.

Еще один необычный "мореплаватель" — художник Карель Комплиментс — приплыл в Эстонию на лодке, построенной из пивных банок. Так он хотел обратить внимание общественности на "своеобразие" экономических отношений между двумя странами.



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