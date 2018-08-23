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Лаборатория

Врачи бьют тревогу: ситуация по кори в мире остается неблагополучной

© Фото: Drew Hays
Общество
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За период с июля прошлого года по июнь нынешнего максимальные показатели заболеваемости (число случаев на миллион граждан) зарегистрированы в Украине - 606, Сербии - 643, Грузии - 307 и Греции - 293.

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила о том, что ситуация по кори в мире, в том числе в странах Европы, уже третий год остается неблагополучной, передает REGNUM.

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Только за последние шесть месяцев в Украине зарегистрировано более 28 тысяч случаев кори, 13 из которых закончились летальным исходом. Напряженной остается также ситуация в Румынии, Италии, Черногории и Франции. Причина — снижение охвата плановой иммунизации и рост отказов от прививок.

Пока в России ситуация по кори контролируема — в этом году показатель заболеваемости составил 1,3 на 100 тысяч человек (в 2,5 раза ниже, чем в год пиковой заболеваемости за последние 10 лет). Тем не менее, неблагополучие по кори в Европе создает дополнительные риски осложнения эпидситуации в нашей стране.

Вакцинация
© Sputnik Леон Гуния
Вакцинация


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    Будем сотрудничать

    В скором времени компании из Азербайджана и России могут учредить совместные предприятия в сферах промышленности, фармацевтики и строительства.

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