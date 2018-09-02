Обратный путь бумаги: что плетет финансист из Абхазии

Инна Салакая по профессии финансист, но совсем недавно открыла для себя новое увлечение, плетение из бумажной лозы. Чем отличается бумажная лоза от деревянной, как плетеное хобби заполнило жизнь мастерицы, читайте в репортаже Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik.

В доме у Инны практически каждый стол заставлен ее творческими изделиями, плетеными вазами, стаканами и корзинами, рабочее место заполнено бумажными прутьями, клеем, красками.

"В интернете мне приглянулась плетеная корзина для интерьера. Долго не думая, решила ее заказать. Но пока она шла, я узнала из какого материала она сделана и научилась плести ее сама", — рассказывает историю своего вдохновения Инна Салакая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Плетенные сумки

Мастерице нравилось заниматься рукоделием, она шила по выкройкам из журналов и занималась вышивкой икон. Но с бумажной лозой она столкнулась впервые.

"Полная информация о лозоплетении доступна в интернете, также я изучала материал и технику этого мастерства. И чем больше я узнавала, тем интереснее мне становилось. Самое сложное в этом процессе — это понять систему и структуру работы. Как добиться хорошей гибкости материала, как правильно накручивать и какое время необходимо выдержать при замачивания прутьев, к этому она шла методом проб и ошибок", — объясняет Инна.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бумага для плетения

Обратный путь бумаги

Изготовление плетеных изделий — процесс сложный, он делится на несколько этапов и тянется несколько дней. От листов газетной бумаги через лаки, краски, грунтовку бумага проходит долгий путь преображения. Готовая лоза имеет вид тонких прутьев. Но до состояния прутьев Инна доводит ее сама. Каждый лист газетной бумаги накручивается.

"Если разрезать готовые прутья, можно увидеть годичные кольца дерева", — шутит мастерица, но плотность прутьев, как и внешний вид, действительно не отличаются от плотности и вида деревянных прутьев.

"На небольшую плетеную кружку необходимо накрутить около 150 трубочек из газетной бумаги, и уйдет на это примерно два часа. Скрученную бумагу в несколько слоев невозможно порвать, если только не порезать. И, накрутив нужное количество, мы приступаем к покраске", — говорит рукодельница.

© Sputnik / Томас Тхайцук Плетенный стакан Инны Салакая

Чтобы прутья приобрели нужный цвет, Инна использует специальную марилку (жидкость для обработки древесины — ред.) и акриловые краски на водной основе. В цветах нет ограничений, можно сделать изделия любого оттенка, в свою очередь цветовая гамма деревянной лозы не так разнообразна. Все, что использует в работе мастерица, предназначено для дерева, не содержит химикатов и абсолютно безопасно. Лоза после окрашивания должна просохнуть, и этот процесс будет длиться сутки.

Дайте мне точку опоры, и я оплету весь мир

Затем следует этап плетения. Но прежде чем приступить к нему, лозу необходимо смочить в воде, чтобы в работе она была мягкая и податливая.

"Поняв суть работы, остается только совершенствовать свою технику, оттачивать навыки и в зависимости от вкуса мастера вносить декоративные элементы. Если опять брать в качестве примеру кружку, то на ее плетение уходит два часа, но я уже приловчилась и трачу на это гораздо меньше времени", — продолжает объяснять Инна.

Работа идет с влажным материалом, поэтому еще сутки уйдут на то, чтобы изделье просохло, и мастерица могла приступить к грунтовке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Финансист Инна Салакая плетет сумки из бумаги

"У каждого свои подходы и рецепты грунтовки. Я в основном использую в разных пропорциях растворы клея, лака и воды, в зависимости от того, какого эффекта я хочу добиться. Готовым раствором изделие пропитывается, и я оставляю его до полного высыхания", — подводит итоги мастер.

Но и это не последний этап. После очередной сушки изделие покрывается влагостойким лаком, который защищает работу от внешних повреждений. Можно добавить немного декора, разрисовать отдельные детали и с уверенностью можно сказать, что работа готова, добавила она.

Как считает мастерица, нет предела совершенству, и готовыми издельями она не бывает довольна до конца. Чтобы улучшить технику, рукодельница пытается усложнить свою работу, а чтобы изделье имело качественный вид, она ищет новые материалы для грунтовки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Плетенные корзинки

Деревянная гарантия

Узнав, что изделия выполняются из бумажной лозы, люди задаются вопросом, насколько это работа будет практичной и влагостойкой. По мнению мастерицы, деревянные прутья или ивовые ветки в городских условиях трудно найти, а бумажная лоза имеет гораздо больше возможностей и при этом не отличается от деревянных прутьев, также мелкие элементы плетения лучше получаются из такой лозы, утверждает она.

"Чтобы развеять все сомнения, я решила снять ролик, в котором буду рассказывать, насколько практичны изделия из бумажной лозы и даже проведу несколько экспериментов на качество моих работ", — делится планами она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа Инны Салакая

В мир бизнеса

Занимаясь новым увлечением, Инна заставила весь дом своими работами. Дочки мастерицы решили создать страницу в социальной сети инстаграм и предложить всем желающим приобрести плетеные изделия от Инны Салакая.

"Я не пользовалась страницей инстаграм, но мои дочки уговорили меня загрузить туда фотографии своих работ и пустить в народ. Люди стали звонить, интересоваться, спрашивать о цене, что меня удивило и немного шокировало. Это не бизнес для меня, чтобы я говорила о цене. Я вкладываю в свои работы душу и любовь. Сколько по-вашему стоит душа? И как адекватно решить, сколько стоит каждое изделие. Мне было трудно, я собрала совет из подруг, и мы решили определить цену плетеным изделиям из бумажной лозы", — рассказывает рукодельница.

© Sputnik / Томас Тхайцук Как на иголках: ручные изделия мастерицы Дианы Габлия

Плетеные изделия вызвали большой интерес среди пользователей инстаграм, что вызвало большое удивление у нашей героини.

"Мне казалось "плетушки" интересны только мне, но много людей стали звонить и заказывать плетеные изделия. Я не хотела принимать заказы, и мне не нравится, когда люди просят сделать им корзину для гардеробной 30 на 40. Для меня это процесс творческий, и такие модели мне плести не интересно. Поэтому я планирую расширение своего небольшого предприятия, взять себе в помощь учениц, чтобы удовлетворить спрос на плетенки и при этом не отходить от творчества", — объясняет Инна.

В будущем мастерица планирует открыть магазин плетеных изделий, где она смогла бы выставлять свои работы и одновременно со своей командой учениц работать над новыми изделиями.