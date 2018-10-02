Инициатором восхождения на гору Зилга-хох стал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, оно было приурочено ко Дню Победы и Независимости Абхазии.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Группа альпинистов из Южной Осетии водрузила абхазский и югоосетинский флаги на высшей точке горы Зилга-хох, сообщил Sputnik участник экспедиции Марат Багаев.

По его словам, восхождение на гору было приурочено ко Дню Победы и Независимости Абхазии. Инициатором экспедиции стал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"По поручению президента Южной Осетии мы поднялись на высшую точку горы, на высоту 3 853 метра. Это произошло впервые с 2002 года, так как путь к горе считается довольно сложным. Из Цхинвала мы стартовали 29 сентября в 12:00, а на вершине уже были 30 сентября, в то же время и водрузили два флага – Абхазии и Южной Осетии", — рассказал Багаев.

По осетинским обычаям альпинисты подняли с собой в гору национальные пироги и произнесли тост за дружбу двух народов.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код предоставлено Маратом Багаевым. Осетинские альпинисты водрузили флаг Абхазии на границе с Грузией

"Также мы принесли с собой домашнее осетинское пиво и налили его в чашу, которую специально взяли из национального музея. Эта чаша принадлежала нашим предкам, ей более 200 лет. В молитве мы попросили Бога, чтобы абхазский народ жил в здравии и так же встречал этот праздник через много лет. Второй тост мы посвятили дружбе наших народов", — добавил участник группы.

Зилга-хох — одна из вершин водораздельного Кавказского хребта на границе Южной Осетии и Грузии. Максимально высокая точка – 3853 метра над уровнем моря.