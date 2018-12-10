Закон не в порядке: проблема домашнего насилия в Абхазии

О том, как проходила акция, и о проблеме домашнего насилия в Абхазии, читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

16 дней внимания

Акция "16 дней против гендерного насилия" проводится во всем мире с 1991 года, Абхазия присоединилась к ней в 2012 году. Цель – привлечь внимание общества к проблеме домашнего насилия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Ассоциация женщин Абхазии: есть вопиющие факты домашнего насилия

"В этом году акция проходит масштабнее и соответственно ее воздействие увеличилось. Мы проводили встречи во многих регионах Абхазии. Их посещали гражданские активисты, представители власти, сотрудники отделов опеки и попечительства. В некоторых городах присутствовали представители правоохранительных органов. Приятно понимать, что к этой кампании присоединяются все больше организаций, которые не равнодушны к проблеме домашнего насилия", - рассказывает член правления организации Ассоциации женщин Абхазии Мариетта Топчьян.

В абхазском обществе бытует мнение, что в насилии виновата сама женщина, а также, что вмешиваться в конфликт в чужой семье никто не имеет право. Организаторы акции объясняли, какие последствия несет домашнее насилие, и как необходимо реагировать обществу на эту ситуацию. За две недели акции у многих разрушились установленные стереотипы, рассказала Топчьян.

Насилие может быть не только физическим, но и психологическим. Многие женщины, которые обращались за помощью в кризисный центр для женщин и детей, не понимали на что у них есть права, на что им рассчитывать. Иногда жертвы спрашивают, имеют ли они права на детей. Все это происходит из-за тяжелого психологического состояния, жертва просто перестает рационально мыслить, объяснила Топчьян.

Женщины в беде

Полтора года при Ассоциации женщин Абхазии работает кризисный центр и горячая линия, куда жертвы домашнего насилия могут обратиться за юридической и психологической консультацией. В случае необходимости сотрудники кризисного центра выполняют роль сопровождающих, помогают жертвам обратиться в прокуратуру, в суд и заполнить все необходимые документы. За это время в кризисный центр обратилась 71 женщина, было 236 звонков по горячей линии.

"Мы начали собирать данные тех людей, которые к нам обратились. Это - верхушка айсберга. Неизвестных нам случаев гораздо больше. Особенно это касается районов и сел. Чтобы помочь людям живущим в этих районах, мы открыли три службы поддержки для женщин и детей пострадавших от жестокого обращение, это возможность для них получить защиту и поддержку, просто прийти и поговорить",- объясняет Топчьян.

Полномочия и возможности сотрудников кризисного центра ограничены определенными рамками закона. Большую роль в решении этой проблемы играет поддержка правоохранительных органов.

"Мы сталкиваемся со сложными ситуациями, в которые попадают женщины и дети. С этой проблемой не могут справиться самостоятельно не только сами женщины, но и юристы, и психологи кризисного центра. В данном случае должны проявлять волю в разрешении существующей ситуации представители правоохранительных и судебных органов, адвокаты, прокуроры, врачи. К примеру, у нас был случай, когда в выходной день в кризисный центр за помощью обратилась избитая до черных синяков женщина. В этот день были закрыты все учреждения, где мы могли бы провести освидетельствование. Через несколько дней следы от ушибов уходят, фиксировать просто нечего и привлечь агрессора к ответственности уже сложно", - продолжает юрист Ассоциации женщин Абхазии Майя Широкова.

Закон не писан

В акции также принимала участие омбудсмен по правам человека Асида Шакрыл. По ее мнению, без соответствующего закона проблему домашнего насилия в Абхазии невозможно решить.

"Мы надеемся продвинуть этот вопрос до системного решения. Все усилия необходимо направить на то, чтобы все было подкреплено законом, где будут отражены права и обязанности структур, и люди будут нести ответственность за происходящее. Если это милиция, то участковый милиционер должен следить за ситуацией, чтобы предупредить насилие. Должны быть включены меры, которые способствуют предотвращению домашнего насилия. Если отдельного человека наказали за совершенное преступление, это не значит, что проблема была решена", - говорит она.

В подобных ситуациях сотрудничество с милицией и врачами играет важную роль. Жертва домашнего насилия должна знать, что может обратиться к представителю милиции, который правильно отреагирует на сложившуюся ситуацию, такой же человек должен быть среди врачей, чтобы правильно зафиксировать побои и выдать соответствующие документы, если жертва решит подать в суд.

В свою очередь, председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба добавила, что сотрудники правоохранительных органов также ограничены в своих полномочиях. Они не обладают инструментами, чтобы оперативно реагировать на факт насилия. Это происходит из-за отсутствия закона о домашнем насилии. И цель гражданского общества не быть равнодушным, сплотиться, чтобы принять этот закон, считает председатель Ассоциации женщин Абхазии.

Как отметил юрист Олег Папаскир, закон - это правовая форма определенной идеи, но прежде чем представить форму, необходимо иметь содержание. До его написания должна быть составлена его концепция, в которой будут ясно показаны все действующие инструменты закона и то, как они будут работать.

По словам юриста, сегодня трудно в правовом вакууме решать эту проблему, потому что ни у одного органа управления, либо органа реагирования, нет правовых инструментов. Задача закона реагировать не столько на факт насилия, как создание условий, минимизирующих его, либо выявляющих на ранних стадиях. Это и есть главная функция закона.

"На мой взгляд, здесь необходимо комплексное реагирование. Допустим, школьный учитель видит следы побоев, синяки на руке или на шее ребенка, он следую определенному, обязывающему его порядку действий, сообщает об этом в соответствующие органы, тем самым предупреждая факт преступления. Также этот закон тесно связан с другим законом о социальной службе, их роль очень велика. Необходимо комплексное реагирование. Только в таком случае закон будет работать", - считает он.

Кампания "16 дней против гендерного насилия" стартовала в Абхазии 25 ноября. В течение 16 дней Ассоциация женщин Абхазии проводила тематические тренинги, круглые столы, кинопросмотры.