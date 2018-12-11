Железнодорожные службы Испании выйдут на забастовки во время новогодних праздников

С 21 декабря по 7 января в Испании планируются акции протеста с требованием обновить персонал железнодорожных служб.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Профсоюзы Испании собираются проводить забастовки на железнодорожном транспорте и в метро в дни рождественских и новогодних праздников, сообщает РИА Новости.

Железнодорожные службы компаний Renfe и Adif собираются бастовать 21 декабря и 7 января, сообщил один из крупнейших профсоюзов страны "Рабочие комиссии". Требование бастующих - "обновление персонала", профсоюзы считают, что на транспорте должно работать больше людей более молодого возраста, а также женщин. Сейчас лишь 13% сотрудников компаний – женщины. Железнодорожники также ставят вопрос о повышении зарплат и сокращении нагрузки.

Кроме того, 14 декабря состоится забастовка контролеров Renfe, а на 13, 21 и 28 декабря профсоюз железнодорожного сообщения запланировал забастовки контролеров Adif.

На 31 декабря и 5 января намечены забастовки сотрудников службы безопасности барселонского метрополитена.