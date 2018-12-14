Названы самые ненадежные интернет-пароли 2018 года

Обнародован список ста худших паролей в 2018 году, антирейтинг уже пять лет возглавляет одна и та же комбинация цифр.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Компания SplashData, специализирующаяся в области защиты данных, составила список ста самых слабых паролей 2018 года, сообщает Вести.Ru.

На первом месте уже пятый год подряд комбинация цифр "123456". На второй строчке слово "password" ("пароль").

Антирейтинг основан на более чем пяти миллионах ключевых фраз, просочившихся в интернет за последний год.

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Сообщается, что в 2018-м в списке дебютировал пароль donald ("Дональд"), который оказался сразу на 23-м месте. В десятке антирейтинга и пароль "iloveyou", популярный у сотен тысяч людей.

Как говорит глава SplashData Морган Слейн, пользователи не учатся на ошибках других, продолжая подвергать себя риску. Несмотря на громкие утечки, получившие широкую огласку в СМИ (например, недавнюю кибератаку на сеть отелей Marriott), люди продолжают использовать в качестве кодовой фразы простые, легкозапоминаемые цифро-буквенные комбинации или имена знаменитостей (например, президента США Дональда Трампа), чего никогда не следует делать.

Эксперты призывают быть внимательнее и не использовать один и тот же пароль от почты, интернет-банка и других онлайн-сервисов. Защищенный пароль должен содержать не менее восьми символов, включать цифры и буквы в верхнем и нижнем регистре, а также специальные символы (например, подчеркивания, доллара или процента). Сгенерировать надежную комбинацию помогут менеджеры паролей, такие как 1Password, LastPass или Dashlane.

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Еще один способ обезопасить свой аккаунт — подключить двухфакторную авторизацию, которая подразумевает ввод PIN-кода, приходящего в виде СМС на телефон.