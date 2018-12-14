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Дональд Трамп

Пользователи интернета высмеяли Трампа из-за конфуза с броском монеты

© AFP 2018 / JIM WATSON
Общество
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Пользователи сети высмеяли необычный способ президента США Дональда Трампа подбрасывать монетку.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Американский президент Дональд Трамп в очередной раз стал героем мемов и насмешек пользователей сети. На этот раз людей в разных странах мира рассмешило, что он довольно необычно подбросил монетку на жеребьевке перед футбольным матчем команд армии и флота Филадельфии.

Случай произошел в субботу 8 декабря стадионе Lincoln Financial Field.

Соответствующее видео моментально разлетелось в социальных сетях. Интернет-пользователи его активно комментируют.

"Он подбрасывает монету или разбрасывает волшебную пыль?" - заинтересовался один из них.

Другой подметил, что, президент указывает на монету, как бы отмечая, что это все еще монета.

"Думаю, это были десять центов. Двадцать пять он бы украл", - пошутил третий.

Еще один человек, что американский президент тренировался всю неделю перед броском.



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