Пользователи интернета высмеяли Трампа из-за конфуза с броском монеты

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Американский президент Дональд Трамп в очередной раз стал героем мемов и насмешек пользователей сети. На этот раз людей в разных странах мира рассмешило, что он довольно необычно подбросил монетку на жеребьевке перед футбольным матчем команд армии и флота Филадельфии.

Случай произошел в субботу 8 декабря стадионе Lincoln Financial Field.

What the hell kind of coin toss is that @realDonaldTrump????? pic.twitter.com/oe4xtnwNvR

— Wad (@WadyPhoto) 8 декабря 2018 г.



Соответствующее видео моментально разлетелось в социальных сетях. Интернет-пользователи его активно комментируют.

"Он подбрасывает монету или разбрасывает волшебную пыль?" - заинтересовался один из них.

Другой подметил, что, президент указывает на монету, как бы отмечая, что это все еще монета.

"Думаю, это были десять центов. Двадцать пять он бы украл", - пошутил третий.

Еще один человек, что американский президент тренировался всю неделю перед броском.