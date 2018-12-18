В Минздраве России рассказали, как правильно выбрать напитки к новогоднему столу

В Минздраве России дали рекомендации по выбору алкоголя в новогоднюю ночь и предупредили, что сладкий алкоголь наиболее вреден для здоровья.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, каким алкогольным напиткам стоит отдать предпочтение в новогоднюю ночь, пишет РИА Новости.

По его словам, наилучшим выбором станет сухое белое вино, так как оно считается наиболее легким для печени. Также он предостерег от употребления сладких и крепких напитков. Как уточнил специалист, белое сухое вино наиболее безопасно для здоровья, а сладкий алкоголь, наоборот, наносит ему максимальный вред, так как увеличивает нагрузку на печень.

"Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже", — пояснил Брюн.

Он отметил, что выпивать ночью в принципе вредно, потому что в это время суток печень хуже перерабатывает алкоголь, это приводит к повышению алкогольного токсикоза.