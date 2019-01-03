Перевозчиков в России обязали информировать пассажиров о "невозвратных" билетах

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Российское правительство внесло изменения в правила оказания услуг по перевозкам пассажиров, грузов и багажа в поездах дальнего следования, говорится в соотвествующем документе, опубликованном на сайте Кабмина России.

© Sputnik / РИА Новости Не узнать: опубликованы фото нового плацкартного вагона РЖД

Перевозчик теперь обязан своевременно проинформировать пассажира о возможности приобретения билетов по "невозвратным" тарифам. Информация об этом должна быть размещена на его официальном сайте или уполномоченного им лица. Постановление уже вступило в силу с 1 января 2019 года.

Отмечается, что невозвратный билет в некоторых исключительных случаях можно сдать только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других экстраординарных событий, а также в случае отмены или задержки отправления поезда, либо непредоставления пассажиру указанного в билете места.

Закон, разрешающий продавать в России так называемые невозвратные железнодорожные билеты в поезда дальнего следования, также вступил в силу 1 января 2019 года.

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"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам в дальнем следовании), сообщали РИА Новости в пресс-службе РЖД, начнет продажу первых невозвратных билетов с 20 января 2019 года. Их можно будет купить в вагоны СВ, купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте. То есть, в плацкарт и общие вагоны, так называемый регулируемый сегмент, где тариф устанавливается государством в лице ФАС, невозвратные билеты не продаются.