Делать сладости из новогодних елок предложили в Британии

Британские ученые предложили не выбрасывать новогодние ели и сосны, а использовать их в производстве сладостей.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Ученые из Университета Шеффилда в Великобритании нашли любопытный способ утилизации рождественских и новогодних елок. Хвою они предложили использовать при производстве сладостей, сообщает портал "360".

Британские ученые заявили, что хвою можно перерабатывать, чтобы выделять вещества для дальнейшего использования. Некоторые полученные компоненты будут использованы при производстве уксуса, другие — красок, третьи — сахара.

Хвою химики предложили нагреть и разделить на жидкие и твердые вещества. Жидкие компоненты должны пойти на производство конфет, а из твердых сделать топливо — биоуголь.

Начать исследование ученые Шеффилдского университета решили после получения данных о количестве вырубаемых перед новогодними праздниками деревьев хвойных пород. Большинство елей и сосен украшают дома не более 10-14 дней, а затем отправляются на свалку. Только в Великобритании каждый год такая участь постигает около семи миллионов деревьев.