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Елка

Делать сладости из новогодних елок предложили в Британии

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Общество
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Британские ученые предложили не выбрасывать новогодние ели и сосны, а использовать их в производстве сладостей.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Ученые из Университета Шеффилда в Великобритании нашли любопытный способ утилизации рождественских и новогодних елок. Хвою они предложили использовать при производстве сладостей, сообщает портал "360".

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Британские ученые заявили, что хвою можно перерабатывать, чтобы выделять вещества для дальнейшего использования. Некоторые полученные компоненты будут использованы при производстве уксуса, другие — красок, третьи — сахара.

Хвою химики предложили нагреть и разделить на жидкие и твердые вещества. Жидкие компоненты должны пойти на производство конфет, а из твердых сделать топливо — биоуголь.

Начать исследование ученые Шеффилдского университета решили после получения данных о количестве вырубаемых перед новогодними праздниками деревьев хвойных пород. Большинство елей и сосен украшают дома не более 10-14 дней, а затем отправляются на свалку. Только в Великобритании каждый год такая участь постигает около семи миллионов деревьев.

Теги:
Великобритания, елки, Новый Год


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