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Нетаньяху: Израиль помнит о роли советской армии в разгроме нацистов

© Sputnik / Амит Шааль
Общество
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Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире 27 января, в этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеобращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в воскресенье 27 января заявил, что Израиль никогда не забывает о роли Красной армии в разгроме нацистов, сообщает РИА Новости.

Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки. Фотокадр Б.Борисова Освенцим из серии Человечество не забудет, не простит. Фотовыставка, посвященная 20-летию Победы над фашистской Германией.
© Sputnik / Б. Борисов
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"Сегодня мы вспоминаем павших, но также - героев. Героев, которые сражались и пожертвовали жизнями, чтоб остановить нацистское чудовище... Мы никогда не забываем о роли Красной армии, не забываем подвиги героев-евреев, сражавшихся в ее рядах, не забываем ветеранов", - сказал он.

Глава израильского правительства поделился своими воспоминаниями о праздновании 9 мая в прошлом году на параде Победы в Москве, отметив  "непомерный трепет", который его охватил в тот день. Каждый, кто внес свой вклад в победу над фашизмом, заслуживает бесконечной признательности, уверен Нетаньяху.

"Я был на Красной площади, мы шли от мемориала к мемориалу… Бои за Курск, за Сталинград, за Ленинград… Сражение за сражением, кровопролитная битва за кровопролитной битвой. В этих боях, в рядах Красной армии сражались плечом к плечу вместе с остальными 400 тысяч солдат-евреев. Такое количество наград, такое самопожертвование, такой героизм", - сказал израильский премьер.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире 27 января - в годовщину освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим. За время существования Освенцима в нем погибли, по разным данным, от полутора до четырех миллионов человек.

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Теги:
Израиль, нацисты, Биньямин Нетаньяху, Холокост, Освенцим


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