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Названа официальная версия пожара на танкерах в Черном море

© Foto / Следственный комитет РФ
Общество
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Основная причина пожара на танкерах "Канди" и "Маэстро", по версии следствия, - это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Следственный комитет России назвал нарушения правил безопасности при перегрузке судов основной версией пожара на танкерах "Канди" и "Маэстро" в Черном море, сообщает РИА Новости.

Службы МЧС РФ тушат пожар на горящих в Керченском проливе газовых танкерах Candy (Venice) и Maestro
© Фото : МЧС РФ
Тела погибших при пожаре на танкерах в Черном море опознаны

Ранее в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что горение сжиженного газа на танкерах продолжается. Спасательные суда продолжают орошать горящие танкеры, но прогноза по срокам прекращения пожара нет. При этом в ведомстве отметили, что суда стоят на якорях и не двигаются. Угрозы судоходству в районе нет.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером 21 января. По данным Росморречфлота, на двух судах находились 32 человека: 12 человек были спасены, десять тел подняли на борт, еще десять числятся пропавшими без вести.

Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море была прекращена в пятницу 25 января.

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Теги:
танкеры, безопасность, Черное море


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