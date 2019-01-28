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Как защитить персональные данные, рассказали в Роскачестве

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Общество
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В Международный день защиты персональных данных эксперты Роскачества рассказали, как избежать утечки персональных данных.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Чтобы избежать утечки персональных данных, эксперты Роскачества советуют устанавливать на гаджеты антивирус.

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CC BY-SA 2.0 / FL/Katy Levinson / Santiago
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Как отмечается на сайте организации, ни при каких обстоятельствах нельзя вводить данные своих учетных записей на подозрительных сайтах и использовать разные пароли на разных интернет-ресурсах. Лучше придумать пароли из букв разного регистра, символов и цифр, а там, где возможно, использовать двухфакторную аутентификацию.

Кроме того, специалисты напоминают о необходимости включать спящий режим, когда отходишь от компьютера. В Роскачестве советуют регулярно делать резервные копии важной информации на внешнем носителе.

Не стоит открывать подозрительные файлы и переходить по непроверенным ссылкам из sms и сообщений в соцсетях. Также следует воздерживаться от установки пиратского программного обеспечения.

Теги:
персональные данные


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