Как защитить персональные данные, рассказали в Роскачестве

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Чтобы избежать утечки персональных данных, эксперты Роскачества советуют устанавливать на гаджеты антивирус.

Как отмечается на сайте организации, ни при каких обстоятельствах нельзя вводить данные своих учетных записей на подозрительных сайтах и использовать разные пароли на разных интернет-ресурсах. Лучше придумать пароли из букв разного регистра, символов и цифр, а там, где возможно, использовать двухфакторную аутентификацию.

Кроме того, специалисты напоминают о необходимости включать спящий режим, когда отходишь от компьютера. В Роскачестве советуют регулярно делать резервные копии важной информации на внешнем носителе.

Не стоит открывать подозрительные файлы и переходить по непроверенным ссылкам из sms и сообщений в соцсетях. Также следует воздерживаться от установки пиратского программного обеспечения.