Роскачество рассказало, как выбирать кефир

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Роскачество подготовило рекомендации, на что нужно обратить внимание при выборе кефира.
"Первым делом стоит прочитать этикетку и состав. Натуральный кефир должен состоять только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий", — указывает организация.
Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации, прокомментировала рекомендации Елена Юрова, заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидат технических наук.
Срок годности и хранение:
- срок годности натурального в среднем достигает 10-14 дней;
- кефир в стеклянных бутылках может храниться 36 часов;
- в полимерной таре – 72 часа;
- если на упаковке указано, что срок годности равен месяцу и более, наверняка он изготовлен с использованием искусственных эмульгаторов, растительных жиров;
- кефир необходимо беречь от воздействия солнечного света;
- хранить на верхней полке холодильника.
Цвет напитка должен быть белым, без оттенков.
"Однако исследования Роскачества показали, что желтоватый оттенок не обязательно является признаком негодности. Это может зависеть от жирности продукта и качества сырья", — замечает организация.
Чем полезен:
- свежий кефир очищает организм от продуктов обмена;
- содержит бифидобактерии и лактобактерии, витамины группы "В" и "D", которые улучшают кишечную микрофлору;
- особенно полезен кефир может быть в период приема антибиотиков, в качестве дополнительного источника пробиотиков;
- максимально полезных свойств в кефире с 2,5-3,2% жирностью.
Противопоказания:
- повышенная кислотность желудочного сока;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- гиперацидный гастрит или панкреатит.