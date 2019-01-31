Роскачество рассказало, как выбирать кефир

Специалисты Роскачества разработали детальные рекомендации по выбору кефира и рассказали, на что обратить внимание в первую очередь.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Роскачество подготовило рекомендации, на что нужно обратить внимание при выборе кефира.

"Первым делом стоит прочитать этикетку и состав. Натуральный кефир должен состоять только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий", — указывает организация.

Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации, прокомментировала рекомендации Елена Юрова, заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ, кандидат технических наук.

Срок годности и хранение:

срок годности натурального в среднем достигает 10-14 дней;

кефир в стеклянных бутылках может храниться 36 часов;

в полимерной таре – 72 часа;

если на упаковке указано, что срок годности равен месяцу и более, наверняка он изготовлен с использованием искусственных эмульгаторов, растительных жиров;

кефир необходимо беречь от воздействия солнечного света;

хранить на верхней полке холодильника.

Цвет напитка должен быть белым, без оттенков.

"Однако исследования Роскачества показали, что желтоватый оттенок не обязательно является признаком негодности. Это может зависеть от жирности продукта и качества сырья", — замечает организация.

Чем полезен:

свежий кефир очищает организм от продуктов обмена;

содержит бифидобактерии и лактобактерии, витамины группы "В" и "D", которые улучшают кишечную микрофлору;

особенно полезен кефир может быть в период приема антибиотиков, в качестве дополнительного источника пробиотиков;

максимально полезных свойств в кефире с 2,5-3,2% жирностью.

Противопоказания: