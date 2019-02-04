WhatsApp научился распознавать пользователей смартфонов по лицу и отпечатку пальца

Новые функции Face ID и Touch ID позволят пользователям WhatsApp поставить дополнительную защиту на свою переписку.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. В новой версии приложения WhatsApp для IOS появилась возможность идентификации пользователя по отпечатку пальца (Touch ID) и лицу (Face ID).

Благодаря новой функции посторонний человек не сможет зайти в чужое приложение, даже получив доступ к телефону, сообщает РИА Новости.

Новую систему защиты можно включить в настройках. После активации в настройках конфиденциальности приложение потребует от владельца смартфона приложить палец к кнопке "Домой" или разблокировать его с помощью функции Face ID, которая опознает пользователя через фронтальную камеру.

Сообщается, что функцию можно отключать по своему усмотрению. WhatsApp будет блокировать приложение в зависимости от выбора пользователя: сразу после выхода из мессенджера, через минуту, 15 минут или по прошествии часа.