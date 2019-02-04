Храбрость быть иным: Папа Римский процитировал Достоевского

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Папа Римский Франциск, находящийся в апостольской поездке в Объединенных Арабских Эмиратах, в выступлении, посвященном межрелигиозному диалогу, привел слова из романа "Братья Карамазовы" Федора Достоевского.

"Храбрость быть иным является душой диалога, основой которого является искренность намерений. Диалог компрометируется вымыслом, который увеличивает расстояния и подозрительность", – процитировал пантифик слова героя романа старца Зосимы.

Франциск призвал все религии мира "взойти вместе, одной семьей, на ковчег", который может пройти через бушующие моря. По словам понтифика, сейчас в ответ на войны и гонки вооружений важно "демилитаризовать" сердца людей.