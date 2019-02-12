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Женщина у прилавка с сырами. Архивное фото.

Скажите: "Сыр": Роскачество рассказало, как выбрать плавленный сыр

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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В состав настоящего плавленого сыра должны входить только молочные жиры, отметили эксперты Роскачества.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Настоящий плавленый сыр богат высококачественным белком – казеином - источником незаменимых аминокислот и кальция, кроме того, в этом продукте мало углеводов, отмечают эксперты Роскачества, которые подготовили рекомендации по выбору плавленого сыра. 

Не сыром единым

В состав настоящего плавленого сыра должны входить только молочные жиры. В этом отличие плавленого сыра от сырного продукта с плавленым сыром или плавленого продукта, в составе последнего используются растительные жиры, рассказали эксперты.

Мужчина в одном из супермаркетов в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
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Эксперты отмечают, что в составе плавленого сыра не обязательно должен присутствовать сыр, могут присутствовать молочные продукты, такие как: творог, сливочное масло, молоко, сыворотка. ГОСТ допускает включение в состав различные добавки и усилители вкуса, например, загустители и подсластители, отметили в Роскачестве.

Можно добавку?

Согласно рекомендациям специалистов, тем, кто предпочитает плавленые сыры с наполнителем, следует делать выбор в пользу сыра с одним ингредиентом без дополнительных составляющих. Например, с огурцом или паприкой. 

Для ломтевых плавленых сыров массовая доля жира в сухом веществе должна быть от 5% до 65%, для пастообразных – от 20% до 70%, уточняют эксперты.

Дополнительные компоненты могут определять окрас плавленого сыра. Сладкие виды могут иметь светло-коричневый цвет, объяснили специалисты.

На цвет и вкус

После вскрытия упаковки рекомендуется обратить внимание на цвет, запах и консистенцию продукта.

В каждом из случаев консистенция должна быть однородной по всей массе, а на разрезе плавленого сыра не должно быть пустот и не расплавившихся частиц, отметили в организации.

Открытый плавленый сыр не рекомендуется хранить более пяти дней. После вскрытия упаковки продукт в ванночках или стаканчиках лучше держать в заводской упаковке. Колбасный и сыр в виде брикетов лучше обернуть в фольгу.



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