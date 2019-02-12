Тревожные знаки: медики назвали основные симптомы рака

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Помимо опухоли, которую считают самым диагностируемым признаком наличия рака, есть и другие симптомы болезни, на которые важно вовремя обратить внимание, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express и исследование организации Cancer Research UK.
Для каждого вида рака характерны различные симптомы, однако медики выделяют наиболее общие признаки, среди них резкая и "беспричинная" потеря в весе.
Еще один тревожный симптом, сигнализирующий о возможном наличии онкологического заболевания, — это внезапные и резкие боли.
Не следует игнорировать постоянное вздутие живота и изжогу. Зачастую они возникают при употреблении в пищу некоторых продуктов. Однако если они проявляются систематически, то могут указывать на наличие основного заболевания.
Кроме этого, эксперты рекомендуют не откладывать поход к врачу при нарушениях в работе пищеварительного тракта, а также крови в моче и фекалиях.
Своевременное диагностирование рака существенно увеличивают шансы на выздоровление, отмечают медики.