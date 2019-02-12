Тревожные знаки: медики назвали основные симптомы рака

Несмотря на то, что для каждого вида рака характерны различные признаки, специалисты выделяют наиболее общие симптомы, обнаружение которых требует незамедлительного похода к врачу.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Помимо опухоли, которую считают самым диагностируемым признаком наличия рака, есть и другие симптомы болезни, на которые важно вовремя обратить внимание, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express и исследование организации Cancer Research UK.

© Sputnik / Виталий Белоусов Токсичность воздуха, рак, грипп и еще 7 глобальных угроз 2019 года по версии ВОЗ

Для каждого вида рака характерны различные симптомы, однако медики выделяют наиболее общие признаки, среди них резкая и "беспричинная" потеря в весе.

Еще один тревожный симптом, сигнализирующий о возможном наличии онкологического заболевания, — это внезапные и резкие боли.

Не следует игнорировать постоянное вздутие живота и изжогу. Зачастую они возникают при употреблении в пищу некоторых продуктов. Однако если они проявляются систематически, то могут указывать на наличие основного заболевания.

Кроме этого, эксперты рекомендуют не откладывать поход к врачу при нарушениях в работе пищеварительного тракта, а также крови в моче и фекалиях.

Своевременное диагностирование рака существенно увеличивают шансы на выздоровление, отмечают медики.