"ВКонтакте" подаст в суд на сервис по поиску людей по фотографиям

Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" заявила, что сервис SearchFace не спрашивает согласия пользователей на сбор и использование их данных.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. "ВКонтакте" собирается подать в суд на сервис SearchFace, который, по данным представителей компании, без предварительного согласия пользователей соцсети собирает и использует их фотографии.

Как сообщает РИА Новости, команда "ВКонтакте" указала на грубое нарушение правил соцсети и инициировала разбирательство.

"Для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории", - заявили в компании.

Бесплатный сервис SearchFace, с помощью которого можно искать пользователей "ВКонтакте" по фотографиям, был запущен во вторник 12 февраля. SearchFace работает на основе нейросети, в основе которой лежит база из 500 миллионов лиц пользователей ВК.