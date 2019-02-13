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Социальная сеть Вконтакте

"ВКонтакте" подаст в суд на сервис по поиску людей по фотографиям

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" заявила, что сервис SearchFace не спрашивает согласия пользователей на сбор и использование их данных.

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. "ВКонтакте" собирается подать в суд на сервис SearchFace, который, по данным представителей компании, без предварительного согласия пользователей соцсети собирает и использует их фотографии. 

Социальная сеть Вконтакте
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Как сообщает РИА Новости, команда "ВКонтакте" указала на грубое нарушение правил соцсети и инициировала разбирательство.

"Для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории", - заявили в компании.

Бесплатный сервис SearchFace, с помощью которого можно искать пользователей "ВКонтакте" по фотографиям, был запущен во вторник 12 февраля. SearchFace работает на основе нейросети, в основе которой лежит база из 500 миллионов лиц пользователей ВК.

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Теги:
суд, социальные сети, ВКонтакте


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