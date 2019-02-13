Определены самые популярные малые города России для влюбленных

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Олонец в Карелии, Суздаль во Владимирской области и Дмитров в Московской области вошли в тройку самых популярных малых городов для поездок на День влюбленных и Масленницу, сообщает Tvil.ru.
По данным сервиса бронирования жилья, туристы бронируют поездки в малые туристические города в среднем на три ночи и тратят на аренду жилья до двух с половиной тысяч рублей в сутки.
Отмечается, что дешевле всего провести праздники в Олонце, дороже — в Суздале.
Для отдыха на море в феврале и марте чаще всего выбирают Сочи и Ялту, для горнолыжного отдыха — Красную Поляну и Шерегеш.
Для тех кто, еще не определился с тем, где провести Масленицу, которая в этом году будет проводиться с 4 по 10 марта, будет полезно узнать, что в Абхазии прогнозируют теплый февраль.