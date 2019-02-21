Президент России поручил разработать меры правовой защиты россиян за рубежом

Ответственные ведомства должны представить до 1 июля 2019 года доклад с выработанными мерами.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству юстиции и Министерству внутренних дел совместно с президентским советом по правам человека (СПЧ) разработать меры по активизации правовой защиты россиян за рубежом, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Александр Кряжев Ориентир на внутреннее развитие: с чем обратился Путин к Федеральному Собранию

"Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с министерством юстиции Российской Федерации, министерством внутренних дел Российской Федерации, Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека разработать комплекс мер по активизации деятельности, направленной на обеспечение эффективной правовой защиты соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе российских граждан, предусмотрев привлечение к этой деятельности на регулярной основе представителей правозащитных институтов, некоммерческих организаций и иных структур российского гражданского общества", — говорится в списке поручений президента, данных по итогам заседания СПЧ 11 декабря 2018 года.

Также Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о разработке национального плана действий в области прав человека. Ответственный - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.