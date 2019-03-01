Как контролируют и уничтожают самые опасные возбудители туберкулеза

Каждый год в мире туберкулезом заболевают около десяти миллионов человек. Примерно полтора миллиона умирают. Почему важно вакцинировать детей БЦЖ и не отказываться от проб Манту - в материале РИА Новости.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. В России большинство населения контактировало с возбудителем туберкулеза. А самый распространенный в стране штамм устойчив практически ко всем противотуберкулезным препаратам. Почему важно вакцинировать детей БЦЖ и не отказываться от проб Манту — в материале Альфии Еникеевой для РИА Новости.

© Sputnik / Томас Тхайцук Все формы излечимы: как борются с туберкулезом в Гулрыпшском диспансере

Контактируют, но не заболевают

Каждый год в мире туберкулезом заболевают около десяти миллионов человек. Примерно полтора миллиона умирают — больше, чем от других инфекций. И это несмотря на то, что с 2000-го удалось предотвратить 54 миллиона смертей от этой болезни, уверяют эксперты ВОЗ.

"Россия, к сожалению, входит в число стран с наибольшим уровнем бремени туберкулеза. У нас более 80 процентов взрослого населения с учетом положительной реакции на кожные иммунологические тесты встречалось с туберкулезом. Что касается детей, то у них возможная положительная реакция на пробу Манту обусловлена как ответом на прививку БЦЖ — ее делают в роддоме и повторно в возрасте 6-7 лет — так и инфицированием микобактериями. Они могут попасть в организм ребенка при встрече с больным туберкулезом", — рассказал РИА Новости заведующий кафедрой фтизиопульмонологии и торакальной хирургии Первого МГМУ имени Сеченова профессор Дмитрий Гиллер.

Бацилла Кальметта — Герена, или БЦЖ — единственная доступная сегодня противотуберкулезная вакцина. Она содержит штамм ослабленной туберкулезной палочки (Mycobacterium bovis), которая практически утратила вирулентность для человека. То есть заразить она не сможет, а вот защитить при встрече с возбудителем — вполне.

Согласно различным научным исследованиям, эффективность этой прививки — 60-80 процентов. Ее действенность зависит от возраста человека: наибольшую защиту она обеспечивает новорожденным.

"БЦЖ не столько предотвращает — хотя привитые, конечно, болеют намного реже, чем непривитые — сколько помогает. Вакцина облегчает болезнь, если она возникнет. У привитых практически не развиваются молниеносные смертельные формы туберкулеза. А так как Россия относится к странам с высоким уровнем заболеваемости, эта прививка — и по мнению ВОЗ, и по мнению наших ученых, — имеет очень большое значение для защиты прежде всего детей от этого тяжелого заболевания ", — подчеркивает Дмитрий Гиллер.

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Профессор не отрицает, что после БЦЖ бывают осложнения, например, воспаление лимфатических узлов или большой рубец на месте прививки, но "на всю Россию это доли процента". В большинстве же случаев вакцина предохраняет от болезни.

Пора ли отменять Манту

Ежегодно всех российских детей и подростков проверяют на туберкулез дополнительно. Им вводят внутрикожно туберкулин — смесь белков, углеводов и липидов, полученных экстракцией из клеток возбудителей туберкулеза Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovis, — и по реакции организма определяют, есть ли у них инфекция. Дело в том, что вещества, входящие в состав туберкулина, играют роль антигенов, иными словами провоцируют реакцию иммунной системы человека. Именно так и проводится знаменитая проба Манту.

"Манту — это не прививка. Это своего рода кожный иммунологический тест. И он очень информативен у детей. Единственное, в первые пять лет после прививки вакциной БЦЖ эта проба может быть положительной — как ответ на прививку. Она не отличает болезнетворные микробы от прививочных. Поэтому если у ребенка после введения туберкулина покраснение на месте постановки пробы, это не значит, что он точно болен туберкулезом. Это может быть аллергической реакцией на введение препарата. В таких случаях проводят диагностику "Диаскинтестом", — уточнил Дмитрий Гиллер.

"Диаскинтест" — разработка российских ученых. Проводится он примерно так же, как Манту, — внутрикожно. В отличие от туберкулина, сделанного из микобактерий патогенного штамма, аллерген "Диаскинтеста" содержит рекомбинантный белок, антигены которого есть в вирулентном штамме. Они появляются в период размножения микобактерий туберкулеза и отсутствуют в вакцинном штамме БЦЖ. Именно поэтому препарат умеет отличать патогенный штамм возбудителя от прививочного.

По данным сотрудников Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом департамента здравоохранения города Москвы, "Диаскинтест", в отличие от пробы Манту, никогда не вызывает ложноположительной реакции у здоровых детей, привитых в прошлом БЦЖ.

"Сейчас среди педиатров идет серьезная дискуссия, стоит ли заменить пробу Манту "Диаскинтестом". Дело в том, что оба эти метода несут примерно одну и ту же информацию. "Диаскинтест", на мой взгляд, более удобный. Он не вызывает аллергию на прививочный штамм микобактерий, а проба Манту дает реакцию организма, в том числе и на вакцину. Но для того чтобы тест дал положительный ответ, должно пройти какое-то время.

© Fotolia / Capifrutta Российские ученые создали уникальную систему диагностики туберкулеза

То есть он не покажет, что ребенок болеет, до тех пор, пока не накопится достаточное количество болезнетворных бактерий. А вот проба Манту способна определить состояние, когда болезни еще нет, но ребенок имеет высокий шанс заболеть или уже болен, но это начало болезни. Поэтому лично я считаю, что оба теста для детей надо сохранить, каждый из них имеет свои плюсы и минусы, а вместе несут более полную информацию", — отметил профессор Гиллер.

Выход есть

Главная проблема России в борьбе с туберкулезом — это штаммы его возбудителей, распространенные в нашей стране. Как выяснили отечественные исследователи, более половины обнаруженных у нас штаммов принадлежат к линии Beijing B0/W148. Ее представители отличаются высокой контагиозностью (то есть легко передаются) и высокой устойчивостью к большинству противотуберкулезных препаратов. Кроме того, эти бактерии хорошо выживают в человеческих макрофагах (иммунных клетках, поглощающих патогены).

"По прошлогоднему отчету ВОЗ, во всем мире растет число лекарственно устойчивых форм туберкулеза. И в России — самый большой процент распространенности лекарственно-устойчивого туберкулеза на долю населения. И широкая устойчивость — грубо говоря, почти ко всему. В прошлом году во всех странах мира таких больных было чуть более восьми тысяч. Из них три с половиной тысячи проживали в России. Такого процента нет больше нигде. Вдобавок это сопряжено с очень низкой долей выздоровевших", — рассказал Дмитрий Гиллер.

Согласно отчету ВОЗ, эффективность лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (к двум основным препаратам — рифампицину и изониазиду) оценивается в 55 процентов, с широкой лекарственной устойчивостью — в 28 процентов. Риск смерти при развитии туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью в мире по данным ВОЗ превышает 40 процентов.

Чтобы помочь пациентам с этими формами заболевания, исследователи из Университета Джона Хопкинса предлагают синтезировать специфичные в отношении микобактерий антибиотики. Ученые уже получили кристаллы ДНК-гиразы микобактерий (Mycobacterium tuberculosis) в комплексе с ДНК и различными фторхинолонами. Предполагается, что эти данные можно будет использовать для создания противотуберкулезных препаратов.

Российские исследователи продвинулись дальше. По словам профессора Гиллера, в течение последних семи лет ему с коллегами неоднократно удавалось вылечить пациентов с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза.

"Туберкулез, не поддающийся терапии лекарствами, можно вылечить хирургическими методами. Свыше 95 процентов пациентов, прошедших лечение у нас в клинике фтизиопульмонологии Первого МГМУ до 2017 года (сейчас она передана Минздраву. — Прим. ред.) выздоровели и через пять лет были трудоспособны. То есть с применением хирургии эти самые опасные лекарственно- устойчивые формы туберкулеза излечимы. Но, конечно, лучше до этого не доводить. Поэтому новорожденным необходимо проводить прививки вакциной БЦЖ, детям и подросткам ежегодно проводить кожные иммунологические тесты с применением пробы Манту и/или "Диаскинтеста", а взрослым — хотя бы раз в год делать флюорографию. Это все значительно снижает риски пострадать от туберкулеза", — подчеркнул эксперт.