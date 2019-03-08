Все в ваших руках: ученые назвали семь привычек, продлевающих жизнь

Главные темы

Конгресс США одобрил зарпет на признание Крыма российским, в Госдуме прокомментировали Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США в пятницу 8 марта единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России. Для вступления в силу документ должны также одобрить сенат и президент. 66

Стали известны сроки развертывания в Турции российских С-400 Контракт на поставку российских комплексов С-400 был заключен в 2017 году. 63