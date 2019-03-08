Все в ваших руках: ученые назвали семь привычек, продлевающих жизнь

СУХУМ, 8 мар — Sputnik. Ученые назвали семь привычек, влияющих на продолжительность жизни, пишет портал МИР24.
В этот список входят известные многим лайфхаки, продлевающих жизнь:
- Физическая и социальная активность являются одними из серьезных факторов долголетия, потому что исследования показывают, что активные и общительные люди чувствуют себя моложе своих лет, благодаря этому у них на 41% снижается риск ранней смерти.
- Вторым важным фактором является физическая форма – те, кто держит себя в тонусе, живут дольше.
- Для человека крайне важна самореализация, потому что люди, занятые любимым делом, получают множество позитивных эмоций, становятся стрессоустойчивыми и продлевают себе жизнь на 14 лет.
- Необходимо ценить жизнь - это главный помощник в борьбе с депрессией.
- Способствует долголетию и привычка спать днем, потому что те, кто практикует дневной сон, имеют меньше проблем с сердечно-сосудистой системой.
- Исследователи советуют следить за своим весом, напоминая, что лишние килограммы в области живота ведут к проблемам с сердцем - объем талии у женщин не должен превышать 80 сантиметров, у мужчин – 87 сантиметров.
- И наконец, для увеличения продолжительности жизни, эксперты советуют включить в ежедневный рацион питания овощи и фрукты, богатые витаминами и микроэлементами.