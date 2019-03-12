Легко потерять, невозможно забыть: на что мозг тратит больше всего усилий

Когда с людьми происходит что-то плохое, они не хотят об этом помнить, поэтому стараются блокировать и игнорировать эту информацию, тем самым получая обратный эффект.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Ученые установили, что чем больше человек пытается о чем-то забыть, блокируя негативные воспоминания, тем больше его мозг взаимодействует с этой негативной информацией и мешает стереть ее из памяти, пишет портал N+1 со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Journal of Neuroscience.

Биологи из Техасского университета в Остине провели небольшое исследование с участием добровольцев и выяснили, что активность их височной доли, которая совместно с гиппокампом участвует в формировании долговременной памяти и вместе с тем обрабатывает визуальную и слуховую информацию, повышалась при забывании информации.

В ходе небольшого опыта ученые показывали мужчинам и женщинам серию разных картинок и в процессе просили запомнить одни и забыть другие. Во время показа картинок авторы следили за работой вентральной височной доли при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ). В результате выяснилось, что при попытке человека о чем-либо забыть, мозг работает более активнее, чем при попытке запомнить.

При этом специалисты подчеркивают, что лучше не подавлять неблагоприятные воспоминания, а наоборот, повысить уровень их обработки.

По этому принципу работают некоторые методы психотерапии, которые настаивают на необходимости обработки нежелательных воспоминаний для полного избавления от их влияния.

Авторы исследования также обнаружили, что люди легче забывают сцены окружения, нежели лица.

Исследование процессов забывания необходимо не только для понимания фундаментальных принципов работы мозга, но и для развития фармацевтических препаратов, которые помогли бы бороться с травмирующими воспоминаниями.