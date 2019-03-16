Российский лайнер МС-21 впервые покажут на МАКС-2019

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что одним из важнейших преимуществ самолета станет повышенный уровень комфорта.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Российский авиалайнер МС-21-300 будет впервые презентован на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает портал "360" со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

В субботу 16 марта прошел испытательный полет третьей опытной модели пассажирского самолета, который, заверению Мантурова, отличается повышенным уровнем комфорт. Полет продолжался полтора часа, он проходил на высоте до 3,5 тысячи метров при скорости до 450 километров в час. По докладу экипажа, полет прошел штатно.

Сообщается, что в 2019 году к летным испытаниям присоединится четвертый лайнер.

XIV Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября.