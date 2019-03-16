19:30 16 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.42
  • EUR74.07
Поиск
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации Иркут.

Российский лайнер МС-21 впервые покажут на МАКС-2019

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что одним из важнейших преимуществ самолета станет повышенный уровень комфорта.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Российский авиалайнер МС-21-300 будет впервые презентован на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает портал "360" со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

В субботу 16 марта прошел испытательный полет третьей опытной модели пассажирского самолета, который, заверению Мантурова, отличается повышенным уровнем комфорт. Полет продолжался полтора часа, он проходил на высоте до 3,5 тысячи метров при скорости до 450 километров в час. По докладу экипажа, полет прошел штатно.

Сообщается, что в 2019 году к летным испытаниям присоединится четвертый лайнер.

XIV Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября.

Теги:
самолет, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ, Денис Мантуров


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вернуться домой: празднование 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
Падающий самолёт «подрезал» автомобиль на трассе в Канаде
Подрезал на дороге: кадры самолета, пересекающего трассу в Канаде
Факты о монетах Абхазии
"Звон" монет: десять фактов о современной нумизматике Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia