Программу выдачи материнского капитала в России могут продлить до 2024 года

Минтруда России внесет свои предложения в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Министерство труда и социальной защиты России намерено выступить с инициативой продлить программу материнского капитала до 2024 года, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на газету "Известия".

Ведомство должно подготовить предложения по продлению программы с 2021 до 2024 года в III квартале 2019 года.

Издание отмечает, что из-за демографической ямы 1990-х годов в ближайшие годы количество семей, претендующих на маткапитал, может сократиться. Так к 2024 году программой смогут воспользоваться на 30% женщин меньше, чем сейчас.

Программа материнского капитала как мера господдержки семей с двумя и более детьми, стартовала в 2007 году.

Сумма материнского капитала составляет 453 тысячи рублей. Потратить эти деньги можно на пенсию матери, улучшение жилищных условий, но не раньше, чем ребенку исполнится три года.