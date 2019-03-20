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Facebook запретит выбирать аудиторию для рекламы жилья, работы или кредитов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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В Facebook будет запрещено выбирать аудиторию по возрасту, полу или почтовому индексу для рекламы жилья работы или кредитов. Изменения в рекламной политике компании вызваны борьбой с дискриминацией в сети.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Facebook намерен запретить рекламодателям таргетировать рекламу жилья, трудоустройства или получения кредитов для определенной аудитории, говорится в официальном заявлении компании, который цитирует РИА Новости.

Лого Facebook
© AFP 2019 / LIONEL BONAVENTURE
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"Любой, кто хочет показывать рекламу жилья, трудоустройства или получения кредитов, больше не будет иметь права на таргетирование по возрасту, полу или почтовому индексу", - отмечается в сообщении.

Ранее Facebook уже вносил запрет на выбор целевой аудитории рекламы по принципу этнической и религиозной принадлежности и сексуальной ориентации после того, как ряд организаций, в том числе американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), подали иск против компании из-за дискриминации при показе рекламных объявлений.

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Facebook - одна из крупнейших социальных сетей, основанная в 2004 году американцем Марком Цукербергом. Штаб-квартира компании расположена в калифорнийском городе Менло-Парке.

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Теги:
социальная реклама, реклама, Facebook, Inc.


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