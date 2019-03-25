Эрдоган намерен преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что власти страны могут изменить статус собора Святой Софии, чтобы его смогли посещать бесплатно.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил изменить статус Собора Святой Софии в Стамбуле и преобразовать его из музея в мечеть, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TGRT.

"Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. И люди всех вероисповеданий смогут посещать ее бесплатно", - заявил Эрдоган.

Отмечается, что ранее по решению турецкого лидера во время месяца мусульманского поста Рамадан ежедневно в Святой Софии стали читать Коран. МИД Греции, в частности, осудил это решение. Оно назвало действия Анкары граничащими с фанатизмом и заявило, что мусульманские обряды в памятнике всемирного культурного наследия непонятны и являются проявлением неуважения и отсутствия связи с реальностью, а также несовместимы с современными демократическими и светскими обществами.

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Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя и падения Византийской империи собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка стало музеем, а в 1985 году было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.