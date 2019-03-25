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Останки древнейшего морского гребешка, найденные в Китае

"Потерянное звено эволюции" обнаружили палеонтологи в Китае

© Foto / Yang Zhao
Общество
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Британские палеонтологи обнаружили окаменелости с отпечатками тел нескольких представителей ранее неизвестного вида беспозвоночных.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Останки существа, похожего на мифическое чудовище "ктулху", нашли британские ученые в окрестностях китайского города Куньмин в провинции Юннань, сообщает РИА Новости.

Изучая слои осадочных отложений, палеонтологи нашли несколько десятков хорошо сохранившихся окаменелостей, в том числе отпечатки тел нескольких представителей ранее неизвестного вида беспозвоночных.

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Ученые назвали его Daihua sanqiong, что означает "цветок племени Дай с тремя ртами" на китайском языке. По своей анатомии оно было крайне необычным даже для обитателей первичного океана Земли времен "кембрийского взрыва".

Найденное существо обладало щупальцами, покрытыми волосками, что делало его похожим на современных гребневиков. При этом оно вело неподвижный образ жизни и обладало массой общих черт с губками и другими примитивными живыми существами.

Отмечается, что это открытие ставит под сомнение теорию о примитивности первых многоклеточных обитателей Земли, которая господствовала в науке до сих пор.

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В статье, опубликованной в журнале Current Biology, поясняется, что было принято считать, что первые многоклеточные существа на Земле были похожи на современных гидр и губок. Они состояли всего из двух слоев и питались, пропуская через себя воду и отфильтровывая из нее микробов, планктон и частицы органических материалов. В последние десять лет эта точка зрения оспаривается генетиками, изучающими ДНК самых примитивных обитателей Земли.

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Теги:
эволюция, палеонтология, Китай


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