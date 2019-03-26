Яблоко растет: Apple представила новые сервисы

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Apple презентовала четыре новых сервиса - подписку на журналы и газеты, подписку на игры в App Store, собственную кредитную карту и видеостриминговый сервис с авторским контентом, прямой конкурент онлайн-кинотеатра Netflix,

Apple News+

Компания представила сервис Apple News+, который предлагает за небольшую сумму покупать статьи точно так же, как в iTunes — альбомы и треки. Цена продукта — 9.99 долларов в месяц. пользователям будет открыть доступ к более, чем 300 изданиям. Журналы и статьи будут верстаться специально для обладателей яблочных гаджетов.

Ранее сообщалось, что для чтения не потребуется интернет-соединения, журналы будут скачиваться и кэшироваться на устройстве.

Кредитная карта от Apple

Корпорация выпустит собственную кредитную карту из титана Apple Card совместно с одним из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs.

Apple выпустит обновление к родному приложению Wallet, которое будет вести учет финансов, анализируя выписку с помощью машинного обучения.

Играй вместе с Apple

Apple не оставила без внимания растущий рынок игр, и презентовала подписку на игры App Store - Apple Arcade, где игрок платит фиксированную сумму за доступ к определенному списку игр. компания обещает, что у Apple Arcade не будет внутриигровых покупок и рекламы. Запустить сервис обещают осенью этого года. К проекту подключились десятки крупных разработчиков, это гарантирует более 100 лучших игр уже при запуске.

Ответ Netflix

Видеостриминговый сервис Apple TV+ - это отдельный продукт компании, ему предстоит соревноваться с крупнейшим игроком на рынке, Netflix, у которого, по оценкам экспертов, в январе 2019 года было 139 миллионов пользователей и ежеквартальный прирост в девять миллионов подписчиков.

Партнерами проекта уже стали крупнейшие кабельные сети — HBO, Showtime и Starz. Стриминговые сервисы Netflix и Hulu не участвуют в новом "яблочном" проекте.

Контент сервиса будет оригинальным и будет доступен только на платформе Apple. Сериалы и телешоу Apple TV+ будут с участием таких звезд, как американская телезвезда Опра Уинфри, голливудские актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон примут участие в телевизионных шоу, а американская независимая кинокомпания A24 снимет серию фильмов специально для сервиса.

На прошлой неделе Apple представила обновленные версии AirPods, iPad и iMac.