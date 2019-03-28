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День третий: в Венесуэле продолжается блэкаут

© Sputnik / Эва Мари Ускатеги
Общество
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Правительство Венесуэлы на фоне продолжающегося масштабного блэкаута в стране сделало четверг 28 марта третьим на этой неделе выходным днем.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Правительство Венесуэлы напряженно занимается восстановлением национальной энергосистемы, пострадавшей от наиболее серьезной террористической атаки, заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригес в своем Twitter.

Отключение электричества и воды в Каракасе
© Sputnik / Эва Мари Ускатеги
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По сообщению РИА Новости, на фоне продолжающегося масштабного блэкаута в стране четверг 28 марта объявлен третьим подряд выходным днем. Минувшие вторник и среда также были ранее объявлены выходными днями в Венесуэле. Учреждения не работают, занятия в учебных заведениях остановлены.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 21 из 23 штатов Венесуэлы остались полностью обесточенными из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури", покрывающей порядка 80% потребностей ее граждан в электроэнергии.

Это стало вторым резонансным происшествием на ГЭС "Эль-Гури" за прошедший месяц. Предыдущая авария произошла 7 марта и спровоцировала самый продолжительный и масштабный блэкаут за всю историю латиноамериканской республики.

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Теги:
блэкаут, Венесуэла


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